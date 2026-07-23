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23.07.2026 15:35

«Αναβρασμός» στο «Ερρίκος Ντυνάν»: Καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων για άνιση μεταχείριση και «μπόνους δύο ταχυτήτων»

23.07.2026 15:35
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  • Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» κατήγγειλε τη διοίκηση για επιλεκτική χορήγηση οικονομικών κινήτρων και άνιση μεταχείριση του προσωπικού.
  • Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων στις παροχές υπονομεύει την εργασιακή ειρήνη και δημιουργεί αίσθημα αδικίας.
  • Το Σωματείο επισημαίνει ότι η υποστελέχωση και οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας δεν επιλύονται με ευκαιριακά μπόνους, αλλά με ουσιαστικές επενδύσεις στο προσωπικό.
  • Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ζητούν άμεση διαφάνεια και ίση μεταχείριση, προειδοποιώντας για πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν επιλυθούν τα ζητήματα.

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Σε τροχιά εργασιακής έντασης εισέρχεται το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», καθώς το Σωματείο Εργαζομένων προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς τη Διοίκηση, καταγγέλλοντας επιλεκτική χορήγηση οικονομικών κινήτρων, άνιση μεταχείριση και υποστελέχωση που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην ανακοίνωση-διαμαρτυρία που υπογράφουν ο Πρόεδρος Αθανάσιος Καλλιπολίτης και ο Γενικός Γραμματέας Στυλιανός Κομνηνός, αποτυπώνεται η έντονη δυσαρέσκεια του προσωπικού για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στους χώρους εργασίας, εξαιτίας της εφαρμογής μέτρων και σταθμών δύο ταχυτήτων για εργαζόμενους που εκτελούν τα ίδια ακριβώς καθήκοντα.

«Επιλεκτικά κίνητρα και αίσθημα αδικίας»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Σωματείο, ενώ το προσωπικό στηρίζει αδιάλειπτα τη λειτουργία του νοσοκομείου, η Διοίκηση προχώρησε στη χορήγηση πρόσθετων οικονομικών κινήτρων και παροχών σε ορισμένους εργαζόμενους, αποκλείοντας άλλους που προσφέρουν την ίδια εργασία.

«Η επιλεκτική παροχή κινήτρων χωρίς αντικειμενικά και γνωστά κριτήρια υπονομεύει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και διαταράσσει την εργασιακή ειρήνη», σημειώνει το Σωματείο, υπογραμμίζοντας ότι η τακτική αυτή δημιουργεί αίσθημα αδικίας, απογοήτευσης και απαξίωσης, ενώ προκαλεί σύγχυση στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων.

Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά διαφάνεια, ίση μεταχείριση και ξεκάθαρους κανόνες για όλους, καλώντας τη διοίκηση να τοποθετηθεί άμεσα για τα κριτήρια με τα οποία δίνονται οι επιπλέον παροχές.

«Η ποιότητα των υπηρεσιών δεν εξασφαλίζεται με μπόνους των 500 ευρώ»

Ιδιαίτερα καυστική είναι η τοποθέτηση των εκπροσώπων των εργαζομένων σχετικά με την προσπάθεια κάλυψης των δομικών ελλείψεων του νοσοκομείου μέσω ευκαιριακών οικονομικών ενισχύσεων.

«Η ασφάλεια των ασθενών δεν μπορεί να στηρίζεται στο φιλότιμο των εργαζομένων. Η ποιότητα των υπηρεσιών δεν εξασφαλίζεται με μπόνους των 500 ευρώ. Εξασφαλίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς, μόνιμη στελέχωση, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και σεβασμό σε αυτούς που κρατούν το νοσοκομείο όρθιο κάθε μέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το Σωματείο υπογραμμίζει ότι η πραγματική λύση στα αδιέξοδα της εξαντλητικής εργασίας βρίσκεται στην άμεση επένδυση στο προσωπικό και στη στελέχωση των υπηρεσιών, ώστε η λειτουργία των τμημάτων να προσαρμοστεί στις πραγματικές δυνατότητες του διαθέσιμου δυναμικού.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Κλείνοντας τη διαμαρτυρία του, το Σωματείο Εργαζομένων του «Ερρίκος Ντυνάν» προειδοποιεί τη Διοίκηση ότι η διατήρηση αυτών των ανισοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της δυσαρέσκειας και διατάραξη της εργασιακής ειρήνης.

«Για οποιαδήποτε διατάραξη της εργασιακής ειρήνης που θα προκύψει από την παρατεταμένη διατήρηση αυτών των ανισοτήτων, η ευθύνη θα βαρύνει όσους επιλέγουν να τις συντηρούν αντί να τις επιλύουν», καταλήγει η ανακοίνωση, διαμηνύοντας ότι η διεκδίκηση της δικαιοσύνης αποτελεί υποχρέωση απέναντι στους εργαζόμενους και τους ασθενείς.

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