Mύλος στο ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Υπέρ της κατάργησης του νόμου Πιερρακάκη ο Καρχιμάκης, τα αντίθετα λέει η Γιαννακοπούλου

Takeaways by to pontiki AI Αντιπαραθέσεις έχουν προκληθεί στο ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη στάση του κόμματος απέναντι στον νόμο Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του ισχύοντος νόμου και της θέσπισης νέου πλαισίου με αυστηρότερες προδιαγραφές για τη λειτουργία των ιδρυμάτων.

Η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου διαφοροποιήθηκε δηλώνοντας πως δεν έχει συζητηθεί τέτοιο θέμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και υποστηρίζοντας τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

Οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις των στελεχών δημιουργούν σύγχυση σχετικά με την επίσημη θέση του κόμματος για το συγκεκριμένο ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Άνω κάτω έχουν γίνει στο ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση της θέσης της ΕΛΑΣ για αυστηροποίηση πλαισίου και όχι κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις, δημιουργώντας σύγχυση για την επίσημη θέση του κόμματος.

Θέση υπέρ της κατάργησης του ισχύοντος νόμου πήρε ο Λευτέρης Καρχιμάκης, την ώρα που η βουλευτής του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωνε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Παράλληλα, η κυρία Γιαννακοπούλου υποστήριξε ότι «η αναθεώρηση του Άρθρου 16 έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα πάρα πολλά χρόνια, όπως ίσχυε. Η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα».

Η βουλευτής σε ανάρτησή της, δηλώνει «περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της Αντιπολίτευσης που τάσσεται υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων».

Ο κ. Καρχιμάκης, πάντως, μιλώντας στο Action , δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να προσθέσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτιάξει έναν νέο νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία τους, σε σύνδεση με «πολύ υψηλές προδιαγραφές και σε σύνδεση με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας».

Μίλησε δε, για πανεπιστήμια του ενάμιση ορόφου και πρόσθεσε ότι από αυτά που πήραν άδεια, όσα ανταπεξέλθουν στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις υψηλές προδιαγραφές που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο κ. Καρχιμάκης άσκησε κριτική και στο κόμμα Τσίπρα, που τάχθηκε κατά της κατάργησης του νόμου Πιερρακάκη.

Μια ωραία ατμόσφαιρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, για ένα βασικό ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία.

Διαβάστε επίσης:

ΚΥΣΕΑ: Αυτά είναι τα δέκα εξοπλιστικά προγράμματα που έλαβαν «πράσινο φως» – Στα 4,2 δισ. το κόστος

Μαρινάκης καλύπτει Γεωργιάδη, «αδειάζει» Βλάχο

Novartis: Η ΕΛΑΣ ζητά την απομάκρυνση Γεωργιάδη μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά











