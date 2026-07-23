search
ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 17:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.07.2026 15:57

Mύλος στο ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Υπέρ της κατάργησης του νόμου Πιερρακάκη ο Καρχιμάκης, τα αντίθετα λέει η Γιαννακοπούλου

23.07.2026 15:57
giannakopoulou – karximakis – new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Αντιπαραθέσεις έχουν προκληθεί στο ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη στάση του κόμματος απέναντι στον νόμο Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
  • Ο Λευτέρης Καρχιμάκης τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του ισχύοντος νόμου και της θέσπισης νέου πλαισίου με αυστηρότερες προδιαγραφές για τη λειτουργία των ιδρυμάτων.
  • Η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου διαφοροποιήθηκε δηλώνοντας πως δεν έχει συζητηθεί τέτοιο θέμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και υποστηρίζοντας τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.
  • Οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις των στελεχών δημιουργούν σύγχυση σχετικά με την επίσημη θέση του κόμματος για το συγκεκριμένο ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Άνω κάτω έχουν γίνει στο ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση της θέσης της ΕΛΑΣ για αυστηροποίηση πλαισίου και όχι κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις, δημιουργώντας σύγχυση για την επίσημη θέση του κόμματος.

Θέση υπέρ της κατάργησης του ισχύοντος νόμου πήρε ο Λευτέρης Καρχιμάκης, την ώρα που η βουλευτής του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωνε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί  στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Παράλληλα, η κυρία Γιαννακοπούλου υποστήριξε ότι «η αναθεώρηση του Άρθρου 16 έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα πάρα πολλά χρόνια, όπως ίσχυε. Η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα».
Η βουλευτής σε ανάρτησή της, δηλώνει «περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της Αντιπολίτευσης που τάσσεται υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων».

Ο κ. Καρχιμάκης, πάντως, μιλώντας στο Action , δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια,  για να προσθέσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτιάξει έναν νέο νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία τους, σε σύνδεση με «πολύ υψηλές προδιαγραφές και σε σύνδεση με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας». 

Μίλησε δε, για πανεπιστήμια του ενάμιση ορόφου και πρόσθεσε ότι από αυτά που πήραν άδεια, όσα  ανταπεξέλθουν στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις υψηλές προδιαγραφές που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο κ. Καρχιμάκης άσκησε κριτική και στο κόμμα Τσίπρα, που τάχθηκε κατά της κατάργησης του νόμου Πιερρακάκη. 

Μια ωραία ατμόσφαιρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, για ένα βασικό ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία.

Διαβάστε επίσης:

ΚΥΣΕΑ: Αυτά είναι τα δέκα εξοπλιστικά προγράμματα που έλαβαν «πράσινο φως» – Στα 4,2 δισ. το κόστος

Μαρινάκης καλύπτει Γεωργιάδη, «αδειάζει» Βλάχο

Novartis: Η ΕΛΑΣ ζητά την απομάκρυνση Γεωργιάδη μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lagarde ekt- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κριστίν Λαγκάρντ: Τον Σεπτέμβριο ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Θαπατέρο ισχυρίζεται ότι τα αδήλωτα κοσμήματα που βρέθηκαν στο γραφείο του ήταν «δώρο ξένης χώρας»

vaseis panellinies – new
ΕΛΛΑΔΑ

Βάσεις 2026: Πού πέρασαν οι αριστούχοι των πανελληνίων – Σε ποιες σχολές ανέβηκαν και πού έπεσαν

New Nissan EV Range – PACKSHOT1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη (photos)

tom holland 55- new
LIFESTYLE

Μαθήματα χορού για τον Τομ Χόλαντ – Θα κάνει ο ίδιος τα χορευτικά της ταινίας για τη ζωή του Φρεντ Αστέρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 772 ευρώ και «παράθυρο» για αναδρομικά 6ετίας – Όλες οι αλλαγές

all_the_bonds
ΣΙΝΕΜΑ

Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

takis-sagior-new
LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Τάκης Σαγιώρ για τα δημόσια «αντίο» στη Μαίρη Λίντα - «Σιχαίνομαι όλους αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 17:46
lagarde ekt- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κριστίν Λαγκάρντ: Τον Σεπτέμβριο ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Θαπατέρο ισχυρίζεται ότι τα αδήλωτα κοσμήματα που βρέθηκαν στο γραφείο του ήταν «δώρο ξένης χώρας»

vaseis panellinies – new
ΕΛΛΑΔΑ

Βάσεις 2026: Πού πέρασαν οι αριστούχοι των πανελληνίων – Σε ποιες σχολές ανέβηκαν και πού έπεσαν

1 / 3