Γιαννακοπούλου για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μόνο σε Κούβα και Βόρεια Κορέα δεν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας

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Για τη στάση του ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και το άρθρο 16 του Συντάγματος τοποθετήθηκε η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

«Η αναθεώρηση του Άρθρου 16 έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα πάρα πολλά χρόνια, όπως ίσχυε. Η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα.

Πουθενά αλλού στον δυτικό κόσμο. Ήταν πάγια θέση μου από τότε που ήμουν φοιτήτρια Νομικής ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κόμμα μου βγήκε και είπε με καθαρό τρόπο: Εμείς λέμε ναι στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 και επιμένουμε και τονίζουμε το μείζον θέμα του μη κερδοσκοπικού», ανέφερε αρχικά η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Action24 χθες βράδυ.

«Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, με τον Γιώργο Παπανδρέου ως υπουργό Παιδείας και μετέπειτα πρωθυπουργό, ήταν απολύτως υπέρ. Όμως, και με δική μας ευθύνη, δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι το οποίο πρώτος ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της: «Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Εάν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω».

Επίθεση σε Τσίπρα

Παράλληλα η Νάντια Γιαννακοπούλου στράφηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:

«Δεν μπορώ να δεχτώ, για να το πω απλά και Περιστεριώτικα, να γίνεται μάγκας ο κ. Τσίπρας, όταν λέει: Δεν πρόκειται να καταργήσω τον νόμο Πιερρακάκη, αλλά δεν μιλάει για την αναθεώρηση του άρθρου 16». «Αυτό δεν είναι αντιφατικό;» διερωτήθηκε.

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