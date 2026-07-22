Ούτε η Κωνσταντοπούλου θα παρευρεθεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί το απόγευμα της προσεχούς Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο, για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της αποψινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τίτλο: «Σύνταγμα, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη», δήλωσε: «Είναι αυτονόητο όπως και πέρυσι έτσι και φέτος και όσο βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κ. Τασούλας, σαφώς η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαδικασίες δημοσίων σχέσεων ενός προσώπου που θα έπρεπε να ελέγχεται (ως πρώην πρόεδρος της Βουλής) και σίγουρα να μην κοσμεί τη θέση του πρώτου τη τάξη πολιτειακού παράγοντα».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠτΔ, Παύλος Παπαδημητρίου, της στέλνει απειλητικά μηνύματα και έμμεσες απειλές για τη δράση της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Πρόσθεσε ότι αναμένει να δει τι θα πει ο κ. Τασούλας για αυτό το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ούτε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κ.Ο., Ρένα Δούρου, με επιστολή της προς τον ΠτΔ, η εκδήλωση απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη Δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας.

«Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας», επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της Ρένας Δούρου.

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