Και η Καρυστιανού αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

H πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο τους πολιτικούς που αμφισβητούν την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων.

Η Μαρία Καρυστιανού παρατήρησε ότι τα σκάνδαλα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα δεν έχουν επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν μπορώ να πιστεύω μία δημοσκόπηση στην οποία βγαίνουν συνεχώς σκάνδαλα και η Νέα Δημοκρατία πέφτει λίγο και ξανανεβαίνει. Μοιάζει ότι όσο βγαίνουν σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία θα πηγαίνει και πιο ψηλά», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

«Βούρκος» και «σκουπίδια»: Φούντωσε ξανά η κόντρα Ζωής – ΚΚΕ με εκατέρωθεν πυρά

Μόλις 13 μέρες κράτησε η υπόσχεση Φάμελλου, πρόλαβε και το περίφημο «οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες»

Θα είναι υποψήφιος και ο Καραμανλής;