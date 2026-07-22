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22.07.2026 16:25

«Βούρκος» και «σκουπίδια»: Φούντωσε ξανά η κόντρα Ζωής – ΚΚΕ με εκατέρωθεν πυρά

22.07.2026 16:25
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Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ αναζωπυρώθηκε στη Βουλή, αρκετούς μήνες μετά την τελευταία έντονη σύγκρουσή τους, μετά τις καταγγελίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία υποστήριξε ότι υπήρξαν παρασκηνιακές συνεννοήσεις μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου, και του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργου Γεωργαντά, κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής συνεδρίασης όπου η ίδια είχε καλέσει την Άμεση Δράση ζητώντας τη σύλληψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος απέρριψε τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «τερατώδη ψέματα» και τονίζοντας ότι «στο τέλος του κατήφορου βρίσκεται ο βούρκος της κυρίας Κωνσταντοπούλου». Η τοποθέτησή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε πως οι χαρακτηρισμοί θα έπρεπε να απευθύνονται, όπως είπε, στον Άδωνι Γεωργιάδη και κάλεσε τους βουλευτές του ΚΚΕ να «αφήσουν τα σάπια». Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση, υποστηρίζοντας ότι οι βουλευτές του κόμματος αφήνουν τα έδρανά τους γεμάτα σκουπίδια μετά τις συνεδριάσεις.

«Αφήνετε μονίμως τα σκουπίδια σας στα έδρανα. Ποιος θα τα μαζέψει; Η δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν αφήνει πίσω ούτε μισή καρφίτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι το ΚΚΕ κράτησε «ίσες αποστάσεις» στην επίμαχη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και λειτούργησε, όπως υποστήριξε, υποστηρικτικά προς τη Νέα Δημοκρατία, έπειτα από συνεννοήσεις που, σύμφωνα με την ίδια, έγιναν εκτός αίθουσας.

Παρά την ένταση, οι βουλευτές του ΚΚΕ που βρίσκονταν στην αίθουσα, Νίκος Καραθανασόπουλος και Γιώργος Λαμπρούλης, δεν συνέχισαν την αντιπαράθεση, επιλέγοντας να μην απαντήσουν στις νέες αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 17:33
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