Άρειος Πάγος: Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
Ειδικότερα, ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του κ. Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών, μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο εισαγγελικός λειτουργός αποδίδει κατηγορία πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία που βαρύνει και τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεχές φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη, ενώ ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται να απαλλαγούν δύο μη πολιτικά πρόσωπα από τους συνολικά επτά που συμπαραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ως συμμέτοχοι.
Διαβάστε επίσης:
Χειροπέδες σε δύο 18χρονους για μολότοφ και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη συγκέντρωση για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη
Φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, εστάλη μήνυμα από το 112
«Red code» σε 4 περιοχές την Πέμπτη (23/7) – Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.