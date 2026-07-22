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22.07.2026 17:04

Άρειος Πάγος: Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη

22.07.2026 17:04
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Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ειδικότερα, ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του κ. Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών, μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο εισαγγελικός λειτουργός αποδίδει κατηγορία πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία που βαρύνει και τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεχές φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη, ενώ ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται να απαλλαγούν δύο μη πολιτικά πρόσωπα από τους συνολικά επτά που συμπαραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ως συμμέτοχοι.

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