Φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, εστάλη μήνυμα από το 112

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στα Καλλιγάτα στην Κεφαλονιά.
Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, ώστε να είναι σε ετοιμότητα.
Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και υδροφόρες ΟΤΑ.
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