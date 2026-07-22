Κορυφώνεται ο καύσωνας: Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, έκτακτα μέτρα – Καταιγίδες στην Αττική την Παρασκευή

Takeaways by to pontiki AI Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο συνδυασμός ξηρασίας και ισχυρών ανέμων τύπου Foehn αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, με τον κρατικό μηχανισμό να παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα προστασίας, όπως η υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων εργασιών στις πληττόμενες περιοχές και η λειτουργία κλιματιζόμενων χώρων για την προστασία των πολιτών.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και μεταβολή του καιρού με ισχυρούς βοριάδες και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της Παρασκευής.

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Μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει την Τετάρτη η θερμοκρασία στη χώρα μας, καθώς κορυφώνεται το κύμα καύσωνα με ένα επικίνδυνο κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ανέμων που ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιάς. Μάλιστα σε πέντε περιοχές ο κίνδυνος φωτιάς είναι ακραίος, κατηγορίας 5 (Red Code).

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα προστασίας, όπως η απαγόρευση εξωτερικών εργασιών και διανομών (delivery) στις περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ ΕΣΥ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση.

Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων από τις ακραίες θερμοκρασίες, με υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τον καύσωνα, δηλαδή το σύνολο της Αττικής, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο.

Την ίδια ώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο στην κατηγορία κινδύνου 5 (κατάσταση συναγερμού), με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους.

Νωρίτερα, η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του νέου Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21-07-2026/1800 C σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πέραν της προσθήκης της δεύτερης παραγράφου.

1. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

2. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

1. Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

2. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Τσατραφύλλιας: Άνεμοι τύπου Foehn

Στην τελευταία ημέρα του καύσωνα αναφέρεται με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ανέμων τύπου Foehn.

Όπως επισημαίνει, πέντε νομοί βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού RED CODE εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 με 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, τους 42 βαθμούς στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο και τους 40 με 41 βαθμούς στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι οι δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι τύπου Foehn θα ενισχύσουν περαιτέρω τη ζέστη, καθώς μειώνουν την υγρασία και αυξάνουν την ξηρότητα του εδάφους και της βλάστησης. Το φαινόμενο δημιουργείται όταν οι άνεμοι από το Ιόνιο αναγκάζονται να περάσουν πάνω από την οροσειρά της Πίνδου, θερμαινόμενοι καθώς κατεβαίνουν προς τις ανατολικές περιοχές.

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρών ανέμων και χαμηλής υγρασίας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Παράλληλα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι από την Πέμπτη ο καύσωνας θα αρχίσει να υποχωρεί, με τη θερμοκρασία να πέφτει έως και 10 βαθμούς και τους βοριάδες να ενισχύονται. Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους που θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Βελτίωση του καιρού προβλέπεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές – Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας για την Τετάρτη προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 (κόκκινο), ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) καταγράφεται, μεταξύ άλλων, στην Κορινθία, τη Βοιωτία και την Αργολίδα. Οι εξαιρετικά δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και χαμηλή υγρασία, αυξάνουν κατακόρυφα την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ενεργοποιημένα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ενισχυμένη επιτήρηση από αέρος και εδάφους, αξιοποιώντας και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Παράλληλα, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις για την επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των δυνάμεων, καθώς η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής θεωρείται κρίσιμη για τον περιορισμό οποιασδήποτε εστίας φωτιάς.

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή πυρκαγιά, επισημαίνοντας ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, η εξάπλωση μιας φωτιάς μπορεί να είναι ακαριαία. Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199.

Πού υπάρχουν σημεία δροσιάς για τους πολίτες

Παράλληλα, δήμοι και αρμόδιοι φορείς έχουν ενεργοποιήσει σημεία δροσιάς και κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα λειτουργούν χώροι όπως η πλατεία Κοραή, η πλατεία Κλαυθμώνος, η Στοά Ανατολής, ο Εθνικός Κήπος, η οδός Νίκης, η περιοχή της Παλιάς Βουλής, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Παράλληλα, λειτουργεί πιλοτικός διαδραστικός χάρτης το coolroutes.gr που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν τα πλησιέστερα σημεία δροσιάς και να προσθέτουν νέες τοποθεσίες με σκιά, παγκάκια, νερό ή φυσικό αερισμό, συμβάλλοντας στην προστασία των ευπαθών ομάδων κατά τη διάρκεια του ακραίου καύσωνα.

Από την Πέμπτη υποχωρεί η θερμοκρασία, έρχονται ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες

Η σημερινή είναι τελευταία ημέρα του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, καθώς οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 40 και 42 βαθμών, ενώ σε περιοχές της νότιας Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου δεν αποκλείεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τους 43 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 35-36 βαθμούς.

Καθοριστικό ρόλο στις σημερινές συνθήκες θα παίξουν οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι, που θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Στα κεντρικά και νότια θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα λειτουργήσουν ως καταβάτες άνεμοι, ενισχύοντας περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας.

Από την Πέμπτη, ωστόσο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Η έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια θα στρέψει τους ανέμους σε ισχυρούς βοριάδες και θα οδηγήσει σε αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο στην Κρήτη αναμένεται να διατηρηθούν λίγο υψηλότερες.

Η αλλαγή του καιρού θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, όταν νέα διαταραχή θα προκαλέσει περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και θα φέρει βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά Ελλάδα. Οι ισχυροί άνεμοι που θα συνοδεύσουν τη μεταβολή των καιρικών συνθηκών διατηρούν ιδιαίτερα αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, παρά την υποχώρηση του καύσωνα.

«Βέβαιη η καταιγίδα στην Αττική την Παρασκευή»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρη Παπαϊωάννου η χειρότερη ημέρα και λόγω ζέστης, αλλά και λόγω υγρασίας είναι η σημερινή. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος η Αττική δεν θα έχει 40αρια. «Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς αλλά αισθητή θα είναι σαν 44» τόνισε.

«Δεν θα υπάρχει θερμική ανακούφιση καθώς η υγρασία θα παραμείνει υψηλή και το βράδυ. Από αύριο αλλάζει στο σκηνικό. Η θερμοκρασία θα πέσει 6 βαθμούς. Από την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως τις απογευματινές ώρες» τόνισε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και συνέχισε «είναι σχεδόν βέβαιο ότι όχι μόνο θα βρέξει στην Αττική αλλά θα έχουμε και καταιγίδα και ισχυρή».

Δυτική Ελλάδα: Ενισχύονται οι άνεμοι, στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Δυτική Ελλάδα, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι θα στραφούν από τον ασθενή μαΐστρο σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, φτάνοντας έως και τα 5 μποφόρ. Σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που αναμένεται να αγγίξουν και σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, θέτοντας σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, στην Αχαΐα έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών σε δασικές περιοχές, ενώ όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Παράλληλα, για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα, ο Δήμος Πατρέων έχει διαθέσει κλιματιζόμενες αίθουσες, όπου μπορούν να καταφύγουν όσοι έχουν ανάγκη δροσιάς κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη καταγραφεί στη Δυτική Ελλάδα, καθώς χθες οι μεγαλύτερες τιμές σημειώθηκαν στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία. Ειδικότερα, στην Ωλένη Ηλείας ο υδράργυρος έφτασε τους 41,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας καταγράφηκαν 41,2 βαθμοί Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την ένταση του κύματος καύσωνα που πλήττει την περιοχή.

Πελοπόννησος: Κόκκινος συναγερμός για καύσωνα και πυρκαγιές

Στο επίκεντρο του ισχυρού καύσωνα και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Πελοπόννησος, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Η Αργολίδα και η Κορινθία έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, ενώ η υπόλοιπη Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ έχουν συνεδριάσει τα συντονιστικά όργανα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πρόσφατη εμπειρία από τις φωτιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, χωρίς ευτυχώς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις, έχει οδηγήσει τις αρχές σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν ότι ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα εύφλεκτες συνθήκες. Ο δασικός πλούτος της Κορινθίας, τα πευκοδάση, αλλά και οι αγροτικές εκτάσεις και οι καλλιέργειες της Αργολίδας συγκαταλέγονται στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, έχουν αναβληθεί αρκετές προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις.

Σε επιφυλακή και η Μεσσηνία

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται και η Μεσσηνία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι λέσχες φιλίας του Δήμου Καλαμάτας παραμένουν ανοιχτές ως κλιματιζόμενοι χώροι, ενώ το Εργατικό Κέντρο έχει καλέσει τους εργαζόμενους σε υπαίθριες εργασίες να διακόψουν την εργασία τους κατά τις ώρες αιχμής του καύσωνα. Παράλληλα, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία στα δάση και οχήματα της Πυροσβεστικής, των δήμων και εθελοντικών ομάδων βρίσκονται σε διασπορά σε ολόκληρο τον νομό για άμεση επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Συναγερμός στη Θεσσαλία για υψηλές θερμοκρασίες και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Στο «κόκκινο» αναμένεται να κινηθεί και σήμερα ο υδράργυρος στη Θεσσαλία, με τον θεσσαλικό κάμπο να συγκαταλέγεται στις θερμότερες περιοχές της χώρας. Μετά τους 40,3 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν χθες στη Λάρισα, σήμερα οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τους 42 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, και οι τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να πραγματοποιούν συνεχείς συσκέψεις για τον συντονισμό των επιχειρησιακών σχεδίων.

Οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και, κατ’ επέκταση, πυρκαγιά, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την άμεση εξάπλωσή της.

Παράλληλα, βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων, με διακοπή των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ενώ οι δήμοι της Θεσσαλίας έχουν διαθέσει κλιματιζόμενους χώρους για την εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών από τον καύσωνα.

Red Code για πυρκαγιές και την Πέμπτη σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται και την Πέμπτη σε Αττική και τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Ρόδου , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας . Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Ειδικότερα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται οι εξής περιοχές για τις οποίες προβλέπεται αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς:

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Πέμπτη 23/07



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 περιοχές #Αττικής & #Εύβοιας



📍 νησιά Π.Ε. #Ρόδου



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/BqMPHVyQqm — Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 22, 2026

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Επιπλέον το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, ενώ όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές.

Επιπλέον η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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