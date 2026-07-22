Συναγερμός για φωτιές με «εκρηκτικό» κοκτέιλ Hot-Dry-Windy – Ακραίος κίνδυνος σε Αττική, Στερεά και Πελοπόννησο

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Οι συνθήκες Hot-Dry-Windy, ο συνδυασμός δηλαδή ξηρού και «διψασμένου» αέρα, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, δημιουργούν σήμερα το πιο επικίνδυνο πυρομετεωρολογικό σκηνικό μέχρι στιγμής του φετινού καύσωνα που βρίσκεται στην κορύφωσή του, ενώ από αύριο η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ημέρα αυξημένου συναγερμού, καθώς οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, λειτουργώντας ως καταβάτες στις ανατολικές περιοχές, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία έχει μετατρέψει τη βλάστηση σε ιδιαίτερα εύφλεκτη ύλη. Στην Αττική, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία 5, ενώ σε ακόμη περισσότερες περιοχές της χώρας ο δείκτης κινδύνου ανεβαίνει στην κατηγορία 4.

Η σημερινή Τετάρτη 22 Ιουλίου χαρακτηρίζεται από τους πυρομετεωρολόγους ως η πλέον επικίνδυνη ημέρα της φετινής αντιπυρικής περιόδου μέχρι σήμερα, με το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων να οδηγεί σε αυξημένη επιφυλακή των υπηρεσιών.

Η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει εκδώσει προειδοποίηση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά εκδηλωθεί μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον θα μπορεί να παρουσιάσει πολύ δύσκολη έως και ακραία συμπεριφορά.

Η προειδοποίηση ισχύει από τις 8 σήμερα το πρωί έως τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Ιουλίου και αφορά μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη της χώρας. Στις περιοχές που επηρεάζονται περιλαμβάνονται το Κιλκίς, η Θεσσαλονίκη, τμήματα της Θεσσαλίας, κυρίως τα νότια τμήματα της Λάρισας και της Μαγνησίας και τα ανατολικά τμήματα της Καρδίτσας και των Τρικάλων, καθώς επίσης η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Φωκίδα, η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Λακωνία και η Αχαΐα.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας είναι η επικράτηση των συνθηκών Hot-Dry-Windy. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενείς προϋποθέσεις για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Η ξηρότητα της ατμόσφαιρας και η παρατεταμένη έλλειψη υγρασίας αποξηραίνουν ακόμη περισσότερο τη βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι μπορούν, σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, να επιταχύνουν δραματικά την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με την FLAME, η ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων αναμένεται να είναι πολύ υψηλή, με την περιεχόμενη υγρασία τους να υπολογίζεται σε επίπεδα μόλις 5% έως 7% κατά το διάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Πρόκειται για συνθήκες που καθιστούν τη νεκρή λεπτή βλάστηση εξαιρετικά εύκολη στην ανάφλεξη και ευνοούν την ταχεία μετάδοση της φωτιάς από το ένα σημείο στο άλλο.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και δυτικονοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 30 έως 45 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή 5 έως 6 μποφόρ. Τοπικά, ωστόσο, αναμένεται να φτάσουν τα 55 έως 65 χιλιόμετρα την ώρα, αγγίζοντας τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές σε ορισμένες περιοχές θα ξεπεράσουν τα 80 έως 90 χιλιόμετρα την ώρα. Από αργά το απόγευμα, μεταξύ 7 και 8, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς βορειοδυτικούς και βορειοδυτικούς, διατηρώντας υψηλές εντάσεις. Οι ταχύτητές τους θα παραμείνουν πάνω από 30 έως 40 χιλιόμετρα την ώρα και τοπικά θα ξεπερνούν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα έως και τα μεσάνυχτα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς οι συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλό έως και ακραίο δυναμικό για φωτιές που καθοδηγούνται από τον άνεμο. Η ταχύτητα εξάπλωσης μπορεί να είναι μεγάλη, τα θερμικά φορτία ιδιαίτερα αυξημένα, ενώ σημαντικά αυξάνεται και η πιθανότητα δημιουργίας κηλιδώσεων, με αποτέλεσμα μια πυρκαγιά να μπορεί να δημιουργήσει νέες εστίες σε απόσταση από το αρχικό μέτωπο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συμπεριφορά των ανέμων στις υπήνεμες περιοχές, όπου μπορούν να λειτουργήσουν ως καταβάτες και να δημιουργήσουν τοπικά ακραίες ξηροθερμικές συνθήκες. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, σε ορισμένες περιπτώσεις έντονη πυρική συμπεριφορά μπορεί να καταγραφεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την κρισιμότητα της σημερινής ημέρας ανέδειξε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος προειδοποίησε για τις εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, αναφερόμενος στον συνδυασμό των ισχυρών δυτικών και βορειοδυτικών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών και της έντονης ξηρασίας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα μία από τις πιο κρίσιμες του φετινού καλοκαιριού, προειδοποιώντας ότι ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και να καταστεί εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στα πρώτα λεπτά από την εκδήλωσή της.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανάλυση του πυρομετεωρολόγου και ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρή Γιάνναρου, ο οποίος εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι συνθήκες Hot-Dry-Windy.

Όπως αναφέρει, όταν προηγούνται ημέρες κατά τις οποίες επικρατεί «διψασμένος» αέρας και στη συνέχεια ενισχύονται σημαντικά οι άνεμοι, δημιουργείται ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο πυρομετεωρολογικό περιβάλλον. Η «δίψα» του αέρα οδηγεί σε περαιτέρω αποξήρανση της βλάστησης, ιδιαίτερα της νεκρής λεπτής βλάστησης, καθιστώντας την εξαιρετικά εύφλεκτη. «Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να τροφοδοτήσουν τις φλόγες με οξυγόνο, να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την αποξήρανση της βλάστησης, να κατευθύνουν το μέτωπο και να προκαλέσουν κηλιδώσεις» αναφέρει ο κ. Γιάνναρος σε ανάρτησή του.

Η υψηλή επικινδυνότητα της ημέρας αποτυπώνεται και στον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Για σήμερα σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας, καθώς και η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας.

Στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκονται η Αρκαδία και η Λακωνία στην Πελοπόννησο, η Αιτωλοακαρνανία και η Αχαΐα στη Δυτική Ελλάδα, η Φωκίδα και η Εύβοια στη Στερεά Ελλάδα, το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Κιλκίς και η Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου στο Νότιο Αιγαίο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που βρίσκονται στις υψηλότερες κατηγορίες κινδύνου, ζητώντας αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας ώστε οποιοδήποτε περιστατικό εκδηλωθεί να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες που περιλαμβάνουν καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, αλλά και στη χρήση μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Στις δραστηριότητες που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται επίσης η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Το μήνυμα των αρχών προς τους πολίτες είναι να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να ενημερώσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 εφόσον αντιληφθούν πυρκαγιά.

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