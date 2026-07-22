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22.07.2026 07:41

Ο Κούλογλου «καρφώνει» τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται: Προδοσία…

22.07.2026 07:41
KOULOGLOUSTELIOS1512

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Ιδιαίτερα αιχμηρός για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται – και δεν παραιτούνται – έχοντας πρόθεση να μετακομίσουν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Στέλιος Κούλογλου.

Μιλώντας στο ΟΝΕ, o δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι βουλευτές δεν εκλέγονται για να διαπραγματεύονται με άλλο κόμμα την έδρα τους, ενόψει των επόμενων εκλογών», προσθέτοντας ότι «αυτό που ουσιαστικά λένε είναι ότι θεωρούν τον Τσίπρα καλύτερο. Αυτό όμως συνιστά, κατά τη γνώμη μου, προδοσία της ψήφου των πολιτών. Δεν βρίσκω άλλη λέξη», και τονίζοντας ότι η εικόνα αυτή πλήττει συνολικά τον κοινοβουλευτισμό.

Δεδομένου, δε, ότι ο ίδιος ο Α. Τσίπρας έχει πει ότι δεν θα πάρει στο κόμμα του εν ενεργεία βουλευτές, το σίγουρο είναι ότι οι ανεξαρτητοποιούμενοι τον φέρνουν σε δύσκολη θέση, καθώς δείχνουν να μην θέλουν να παραδώσουν έδρα και… προνόμια.

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