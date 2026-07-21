Γιώργος Βλάχος: Δεν αποκλείει συγκυβέρνηση με Σαμαρά χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό – «Όλοι να βάλουν νερό στο κρασί τους»

Takeaways by to pontiki AI Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος εξέφρασε την αντίθεσή του στην κυβερνητική πρόταση για καθιέρωση εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, τάχθηκε κατά του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή, το οποίο τελικά αποσύρθηκε από την κυβέρνηση λόγω των έντονων εσωκομματικών αντιδράσεων.

Σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών, ο κ.

Βλάχος δεν απέκλεισε μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Τέλος, ο βουλευτής χαρακτήρισε δύσκολη την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας για το κόμμα του στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

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Ειδήσεις έβγαλε η συνέντευξη του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου στο Ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Ο πολύπειρος βουλευτής όχι μόνο εξέφρασε την αντίθεση του στην κυβερνητική πρόταση οι δύο πενταετείς θητείες του Προέδρου της Δημοκρατίας να γίνουν μία εξαετής αλλα εμφανίστηκε ανοιχτός και σε συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά χωρίς αστερίσκους.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε η ΝΔ να συγκυβερνήσει με κόμμα Σαμαρά. «Το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει τις κινήσεις της επόμενης ημέρας, δεν το αποκλείω, αλλά μιλάμε θεωρητικά. Και εγώ νομίζω ότι θα δημιουργήσει κόμμα ο Σαμαράς. Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται. Ο κόσμος ψηφίζει και στέλνει μήνυμα που όλοι θα διαβάσουν με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει διπλή ανάγνωση. Το βράδυ των εκλογών πρέπει όλοι να λάβουν τις αποφάσεις τους και να βάλουν νερό στο κρασί τους», είπε.

Ο Γιώργος Βλάχος εμφανίστηκε ανοιχτός στην συγκυβέρνηση με Σαμαρά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. «Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών δείχνουν τις κινήσεις της επόμενης μέρας. Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται. Είναι συνάρτηση του τι αποτελέσματα θα έχουμε. Ο κόσμος ψηφίζει την Κυριακή και στέλνει μήνυμα, αυτότο μήνυμα πιστεύω θέλοντας και μη όλοι θα το διαβάσουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει διπλή ανάγνωση. Δεν είναι μετρήσεις, είναι πραγματικό αποτέλεσμα. Το βράδυ των εκλογών είναι η σκληρή πραγματικότητα για όλους που όλοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί και αλίμονο από εκείνους που έχουν πάει στις εκλογές με αποκλεισμούς και με μεγάλα λόγια και το βράδυ των εκλογών ή την επόμενη μέρα θα αναγκαστούν να αναδιπλωθούν».

Δύσκολη η επίτευξη της αυτοδυναμίας

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο η ΝΔ να πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας. «Με τα σημερινά δεδομένα δύσκολο, παραμένει και πρέπει να παραμείνει ως στόχος, έχω αμφιβολία αν θα κερδηθεί. Ρεαλιστικό στόχο δεν θέλω να πω, όταν κανείς πάει για εκλογές, πάει για το καλύτερο».

«Ρωτήθηκα κάποτε αν μπαίνει όριο εκλογικό όριο είπα ότι εγώ ποτέ δε θα βάλω εκλογικό όριο και δεν πρέπει αλλά εκ των πραγμάτων πας με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Οι προηγούμενες εκλογές ήταν οι ευρωπαϊκές, το 28% άρα θεωρητικά υπάρχει αυτό το όριο αλλά διαφορετικές οι ευρωπαϊκές εκλογές, διαφορετικές τώρα γιατί ο κόσμος ψηφίζει για διακυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξεκινάς από εκεί από το 28.31% και προς τα πάνω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πως θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα», συμπλήρωσε.

Αποσύρεται το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

Για την απόσυρση του ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή είπε «από την αρχή που εξαγγέλθηκε αυτή η ρύθμιση είχα εκφράσει τη διαφωνία μου με την έννοια ότι δεν βλέπω πως θα μπορούσε να δουλέψει πρακτικά. Το ίδιο είπα και χθες και ξεκαθάρισα τη θέση μου ότι αν μπει σε ψηφοφορία τις επόμενες μέρες, εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω. Μετά το τέλος της δικής μου παρέμβασης, ο κ. Μητσοτάκης πήρε τον λόγο και ουσιαστικά άφησε σαφέστατα να εννοηθεί ότι αυτή η πρωτοβουλία αποσύρεται. Οπότε το ασυμβίβαστο για το οποίο έγινε τόση πολλή κουβέντα στο παρελθόν δεν πρόκειται αυτή την ώρα να συζητηθεί και να οδηγηθεί σε ψήφιση. Είναι καλύτερα που δεν πάμε σε ψηφοφορία γιατί θα ήταν άσχημο να έρθει σε ψηφοφορία και να μην ψηφιστεί δηλαδή το προτείνει η ΝΔ και οι βουλευτές της να μην το ψηφίσουν γιατί η διαφωνία δεν ήταν μόνο δικιά μου. Το κλίμα ήταν γενικό απλώς εγώ έτυχε να το εκφράσω πρώτος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Τέλος εξέφρασε την αντίθεση του με την κυβερνητική πρόταση η θητεία ΠτΔ να γίνει εξαετής.«Δεν υπάρχει λόγος τα 5+ 5 χρόνια που έχει δυνατότητα ένα πρόσωπο να είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας να γίνουν 6 και μία φορά ούτε θα κάνουμε συλλογή τέως προέδρων. Στο τέλος-τέλος και τα πρόσωπα αυτά τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν το θεσμό δεν είναι πάρα πολλά και θα μπορούμε να αλλάζουμε, να επιλέγουμε προέδρους. Θέλουμε ένα πρόσωπο που να είναι αξιόπιστο, να έχει μία πολύ καλή εικόνα, να πείθει τους Έλληνες πολίτες, να είναι σεβαστός στο εξωτερικό, αυτά τα πρόσωπα δεν είναι πολλά για να θέλουμε κάθε τρεις και λίγο αλλάζουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Ξέρετε η στελέχωση γενικότερα της πολιτικής μας ζωής συνεχώς υποβαθμίζεται διότι άνθρωποι ικανοί, σοβαροί δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Δεν τους εκφράζει αυτό το κλίμα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπ’ όψιν μας. Νομίζω ότι και αυτό δεν θα έρθει προς ψήφιση».

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