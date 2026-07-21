search
ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 19:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.07.2026 19:16

Χωρίς ρεύμα, εν μέσω καύσωνα, τμήματα του Χαλανδρίου, της Φιλοθέης και του Ψυχικού, λόγω βλάβης

21.07.2026 19:16
revma_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Χωρίς ρεύμα παραμένουν από το μεσημέρι της Τετάρτης περιοχές των βορείων προαστείων και συγκεκριμένα τμήματα στο Κάτω Χαλάνδρι, τη Φιλοθέη και το Ψυχικό, την ώρα που και η Αθήνα πλήττεται από τον καύσωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάστασή της. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει έως τις 19:30, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Διαβάστε επίσης:

«Καμίνι» η χώρα την Τετάρτη και συναγερμός για φωτιές – Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ, πού θα φτάσει τους 43 βαθμούς – «Συνθήκες που θυμίζουν Μάτι»

Ερωτήματα για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση: Συνέλαβαν αιτούντες άσυλο χωρίς να τους καταγράψουν 

Φωτιά στην Επίδαυρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν 12 εναέρια





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akropoli-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στην Ακρόπολη: Μαχαίρι 26 εκατοστών κρατούσε ο δράστης – Την Πέμπτη η απολογία του

trump aoun – lefkos oikos- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στον Λίβανο στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ – Αούν στον Λευκό Οίκο

troxaio-egnatia
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από βαν – Δύο σοβαρά τραυματίες (Video)

panam-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους «φάντασμα» της Pan Am 74 χρόνια μετά τη μοιραία πτώση του – Η τραγωδία που άλλαξε τις πτήσεις

booking
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση 15 γαλάζιων βουλευτών σε Θεοδωρικάκο και Όλγα Κεφαλογιάννη για αθέμιτες πρακτικές της Booking

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

samaras- tsipras- polakis- tasoulas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Κτήριο έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά, το δίπολο εκλογές ή ανασχηματισμός, ο εμφύλιος Αμαλίας - Κουμουνδούρου, η αναθεώρηση και ο Τασούλας 

heatwave (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται η κορύφωση του καύσωνα με 43άρια και αφρικανική σκόνη, πριν το λυτρωτικό Σιβηρικό πέρασμα

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

kipseli rogmes – metro – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στα κάγκελα οι κάτοικοι για τις ρωγμές – Εξώδικο, συνάντηση με ΤΕΕ και πίεση στο υπουργείο για απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 19:57
akropoli-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στην Ακρόπολη: Μαχαίρι 26 εκατοστών κρατούσε ο δράστης – Την Πέμπτη η απολογία του

trump aoun – lefkos oikos- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στον Λίβανο στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ – Αούν στον Λευκό Οίκο

troxaio-egnatia
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από βαν – Δύο σοβαρά τραυματίες (Video)

1 / 3