Χωρίς ρεύμα, εν μέσω καύσωνα, τμήματα του Χαλανδρίου, της Φιλοθέης και του Ψυχικού, λόγω βλάβης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χωρίς ρεύμα παραμένουν από το μεσημέρι της Τετάρτης περιοχές των βορείων προαστείων και συγκεκριμένα τμήματα στο Κάτω Χαλάνδρι, τη Φιλοθέη και το Ψυχικό, την ώρα που και η Αθήνα πλήττεται από τον καύσωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάστασή της. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει έως τις 19:30, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Διαβάστε επίσης:

«Καμίνι» η χώρα την Τετάρτη και συναγερμός για φωτιές – Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ, πού θα φτάσει τους 43 βαθμούς – «Συνθήκες που θυμίζουν Μάτι»

Ερωτήματα για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση: Συνέλαβαν αιτούντες άσυλο χωρίς να τους καταγράψουν

Φωτιά στην Επίδαυρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν 12 εναέρια











