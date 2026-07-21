Χωρίς ρεύμα, εν μέσω καύσωνα, τμήματα του Χαλανδρίου, της Φιλοθέης και του Ψυχικού, λόγω βλάβης

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Χωρίς ρεύμα παραμένουν από το μεσημέρι της Τετάρτης περιοχές των βορείων προαστείων και συγκεκριμένα τμήματα στο Κάτω Χαλάνδρι, τη Φιλοθέη και το Ψυχικό, την ώρα που και η Αθήνα πλήττεται από τον καύσωνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάστασή της. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει έως τις 19:30, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
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