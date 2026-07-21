Μίνι καύσωνας: Πού ξεπέρασε τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος – Δύσκολη η Τετάρτη, επικίνδυνο κοκτέιλ για φωτιές με ξηρούς ανέμους (Χάρτες)

Takeaways by to pontiki AI Η θερμοκρασία στην Ελλάδα ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, με τις Σέρρες και τη Λάρισα να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές.

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε κατάσταση συναγερμού για την Τετάρτη, θέτοντας πολλές περιοχές σε κατηγορία κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Οι αρχές έχουν λάβει έκτακτα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, για την πρόληψη κινδύνων.

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«Ταβάνι» έπιασε πάνω από τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία την Τρίτη στην Ελλάδα, καθώς ο καύσωνας έκανε την εμφάνισή του και την Ελλάδα, έστω και για λίγες ημέρες, καθώς από την Πέμπτη υποχωρεί η θερμοκρασία και μάλιστα αναμένεται απότομη μεταβολή του καιρού.

Με ανάρτησή του στα social media, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς κατέγραψε τις υψηλότερες θερμοκρασίες για την ημέρα, με τις Σέρρες να κρατούν τα σκήπτρα με 40,4 βαθμούς ενώ ακολούθησε ο… συνήθης ύποπτος, η Λάρισα με 39,8 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς, σε αρκετά νησιά αλλά και την ηπειρωτική χώρα καταγράφηκαν ισχυρές ριπές ανέμων.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Η εικόνα των συνοπτικών σταθμών της ΕΜΥ έως τις 12:00 UTC, δηλαδή έως τις 15:00 ώρα Ελλάδος, αποτυπώνει μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και έντονο ανεμολογικό ενδιαφέρον κυρίως στο Αιγαίο και τοπικά στη βόρεια χώρα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στις Σέρρες με 40,4°C, ενώ ακολούθησε η Λάρισα με 39,8°C. Πολύ υψηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στα Ιωάννινα με 39,2°C, στη Λαμία με 38,7°C, στη Φλώρινα και τη Ζάκυνθο με 38,4°C, καθώς και στο Άστρος με 38,0°C. Η παρουσία της Φλώρινας και των Ιωαννίνων ανάμεσα στις θερμότερες περιοχές δείχνει ότι η ισχυρή θέρμανση δεν περιορίστηκε μόνο στις πεδινές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, αλλά επεκτάθηκε και σε εσωτερικές λεκάνες της βόρειας και δυτικής Ελλάδας. Αξιοσημείωτη είναι και η τιμή της Σάμου, στους 37,4°C.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση. Η Φλώρινα υποχώρησε στους 12,8°C, ενώ χαμηλές τιμές σημειώθηκαν στην Τρίπολη και στα Ιωάννινα με 16,0°C και στην Καστοριά με 17,0°C. Πρόκειται για έντονο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ιδιαίτερα στη Φλώρινα και στα Ιωάννινα, όπου οι σχετικά δροσερές πρωινές ώρες διαδέχθηκαν πολύ υψηλές μεσημβρινές θερμοκρασίες. Αντίθετα, σε νοτιότερες και παραθαλάσσιες περιοχές οι ελάχιστες παρέμειναν αισθητά υψηλότερες.

Στο πεδίο των ανέμων, η Κάρπαθος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση ένταση, με 44,8 km/h, δηλαδή περίπου 6 μποφόρ. Ακολούθησαν η Σητεία με 30,6 km/h και αρκετά νησιά του Αιγαίου, όπως η Μύκονος, η Αστυπάλαια, η Κως και η Ικαρία. Η κατανομή αυτή επιβεβαιώνει την ενισχυμένη βόρεια ροή στο Αιγαίο, με περισσότερο εκτεθειμένες τις ανατολικές και νοτιοανατολικές θαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην καταγραφή της μέγιστης ριπής στη Χρυσούπολη, 90,8 km/h, καθώς είναι σαφώς υψηλότερη από τις υπόλοιπες τιμές και απαιτεί ποιοτικό έλεγχο πριν αξιοποιηθεί ως οριστική παρατήρηση (επίδραση από το βραδυνό μπουρίνι) . Ισχυρές ριπές καταγράφηκαν επίσης στην Κάρπαθο με 64,9 km/h, στα Κύθηρα με 61,2 km/h, καθώς και στην Αλεξανδρούπολη και τη Μύκονο με 55,6 km/h».

Τι θα γίνει την Τετάρτη και την Πέμπτη

Ο καύσωνας θα ταλαιπωρήσει τους πολίτες και την Τετάρτη, οπότε και θα σημειωθούν υψηλές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, αλλά και στην Αττική. Ωστόσο από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει, καθώς ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων.

Μάλιστα, η θερμοκρασία τη Τετάρτη θα φτάσει τους 43 σε ανατολική Πελοπόννησο και Στερεά, όπως ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Υψηλοί είναι οι δείκτες δυσφορίας ακόμη και στα νησιά και ενδεικτικά η Ιθάκη φλέγεται, προειδοποιεί η μετεωρολόγος εξηγώντας ότι ο εξαιρετικά ξηρός άνεμος, την Τετάρτη θα ανεβάσει σίγουρα το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς και στην Αττική.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Η ανάρτηση Κολυδά

«Χωρίς να υποκαθιστούμε τον επίσημο ρόλο της ΕΜΥ και με καθαρά ερευνητική προσέγγιση, οι δύο χάρτες του προγνωστικού #WBGT δίνουν μια χρήσιμη γενική εικόνα για το επόμενο διήμερο.

Τετάρτη 22/07

Ο πρώτος χάρτης δείχνει ότι η θερμική καταπόνηση θα είναι πιο αισθητή σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στη Θεσσαλία, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, σε τμήματα της Πελοποννήσου, αλλά και τοπικά στην Αττική. Οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται κυρίως σε εσωτερικές και κλειστές ηπειρωτικές περιοχές, όπου ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας ανεβάζει τον δείκτη. Ξεχωρίζουν τιμές κοντά ή και λίγο πάνω από τα όρια της μέτριας έως τοπικά αυξημένης επιβάρυνσης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Καλαμάτα, τη Χαλκίδα, τη Λάρισα και το Ηράκλειο.

Στην Αττική, το ένθετο δείχνει ότι η επιβάρυνση δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά εμφανίζεται εντονότερη κυρίως στα ηπειρωτικότερα και πιο κλειστά τμήματα.

Πέμπτη 23/07

Ο δεύτερος χάρτης δείχνει μια σαφή υποχώρηση του δείκτη θερμικής καταπόνησης σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι αποχρώσεις είναι αισθητά πιο ήπιες και οι περισσότερες περιοχές κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα WBGT. Η πτώση αυτή φαίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, αλλά και στην Αττική, όπου το ένθετο δείχνει αισθητή εξασθένηση της επιβάρυνσης. Μόνο σε λίγες νοτιότερες ή ανατολικότερες περιοχές διατηρούνται τοπικά οριακά υψηλότερες τιμές, χωρίς όμως να διαμορφώνεται εικόνα γενικευμένης επιβάρυνσης.

Συμπέρασμα

Συνολικά, οι χάρτες υποδηλώνουν ότι η Τετάρτη 22/07 είναι η ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς θερμικής καταπόνησης, ενώ την Πέμπτη 23/07 παρατηρείται γενικευμένη βελτίωση.

Με βάση αυτή τη συγκεκριμένη προγνωστική αποτύπωση, δεν διαφαίνεται γενικευμένο επεισόδιο ακραίας θερμικής καταπόνησης στη χώρα, όμως την Τετάρτη καταγράφονται τοπικά αυξημένες επιβαρύνσεις, κυρίως για όσους εργάζονται ή δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους».

Aκραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται την Τετάρτη σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου ενώ σε πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) θα είναι αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ήδη συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης Κινδύνου υπό την προεδρία του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες, επισημαίνοντας ότι οποιοδήποτε συμβάν δύσκολα θα αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο καθώς οι καρικές συνθήκες θα προσομοιάζουν με αυτές που επικράτησαν κατά την πυρκαγιά στο Μάτι.

Πραγματοποιήθηκε επίσης σύσκεψη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και των Σωμάτων Ασφαλείας για να καθοριστεί ο «σχεδιασμός μάχης».

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθενται σε ισχύ από αύριο (Τετάρτη 22 Ιουλίου) και ώρες 08.00 έως 20.00, σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η απαγόρευση αφορά:

– τη Χερσόνησο Κασσάνδρας: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου

– τη Χερσόνησο Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά

– τον Δήμο Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατωνίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Προειδοποίηση κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

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