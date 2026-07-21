Έρχεται η κορύφωση του καύσωνα με 43άρια και αφρικανική σκόνη, πριν το λυτρωτικό Σιβηρικό πέρασμα

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Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι καυτές αέριες μάζες από την Αφρική έχουν πλέον φτάσει στη χώρα μας. Ζούμε τις μέρες του πρώτου καύσωνα της φετινής περιόδου — ενός καύσωνα «επιλεκτικού», ο οποίος θα φτάσει στην κορύφωσή του την Τετάρτη. Στην καρδιά του Ιουλίου, βέβαια, η αυξημένη ζέστη είναι απόλυτα αναμενόμενη και μέσα στο πρόγραμμα.
Σήμερα,Τρίτη, ο υδράργυρος παίρνει την επάνω βόλτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 με 42 βαθμούς. Αυτές οι υψηλές τιμές θα επηρεάσουν επιλεκτικά τη Θεσσαλία, την Αιτωλοακαρνανία, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Λακωνία, την Ηλεία, τη Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Κορινθία. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 38 με 39 βαθμούς. Στα παράκτια τμήματα και στα νησιά μας οι συνθήκες θα διατηρηθούν αισθητά πιο δροσερές.
Την Τετάρτη, ακόμα πιο θερμές αέριες μάζες θα κορυφώσουν το κύμα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και σε επιλεγμένες περιοχές θα ξεπεράσουμε τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στο «κόκκινο» θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Αττικοβοιωτία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Λακωνία, αλλά και η Κρήτη. Μάλιστα, στην Αττική δεν αποκλείεται να δούμε το πρώτο 40άρι της περιόδου. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα αρχίσει ήδη να υποχωρεί στη Μακεδονία και την Ήπειρο, σηματοδοτώντας το κλείσιμο του κύκλου αυτού του σύντομου καύσωνα.
Εκτός από τη ζέστη και την αυξημένη υγρασία, η αφρικανική σκόνη θα κάνει την ατμόσφαιρα ακόμα πιο βαριά και αποπνικτική, κυρίως αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης κοντά στο έδαφος θα επηρεάσουν κυρίως τα Δυτικά, το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Για αύριο Τρίτη, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως τις θερμές ώρες της ημέρας θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν εξασθενημένοι μεταβλητοί, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στην περιοχή της Καρπάθου.
Στην Αττική, η μέρα θα κυλήσει κυρίως με ήλιο. Οι άνεμοι στις γύρω θάλασσες θα είναι εξασθενημένοι και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 24 έως τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια του νομού οι συνθήκες θα είναι αισθητά πιο υποφερτές.
Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί αρχικά σχεδόν άπνοια, για να στραφούν αργότερα οι άνεμοι σε νοτιάδες μέτριας έντασης. Το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.
Δύο ημέρες υπομονή ακόμα! Η θερμική καταπόνηση και η σκόνη σίγουρα μας κουράζουν, όμως αυτό το θερμό επεισόδιο ολοκληρώνει σύντομα τη διαδρομή του. Η φύση μάς ετοιμάζει ένα δροσερό και βροχερό δώρο αμέσως μετά, που θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα και θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία.
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