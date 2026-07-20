Ιούλιος 1987: Όταν η Ελλάδα λύγισε στο πιο φονικό κύμα καύσωνα της ιστορίας της

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Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που χαράσσονται ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη ενός έθνους. Για την Ελλάδα, το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου του 1987 αποτελεί την πιο μαύρη σελίδα της σύγχρονης μετεωρολογικής της ιστορίας.

Ήταν η περίοδος που η χώρα μετατράπηκε σε ένα απέραντο, ασφυκτικό καμίνι, με τον επίσημο κρατικό απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.300 θύματα, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών πάνω από τους 1.500.

Μέχρι και σήμερα, ο καύσωνας εκείνης της χρονιάς παραμένει ο πιο παρατεταμένος και θανατηφόρος που γνώρισε ποτέ η μεταπολεμική Ελλάδα, κρατώντας τα σκήπτρα μιας ανείπωτης τραγωδίας. Ακόμη και ο μεγάλος καύσωνας του 2007, που διήρκεσε έξι ημέρες, δεν πλησίασε σε καμία περίπτωση το βαρύ ανθρώπινο κόστος του ’87.

Από το Πολικό Ψύχος στον Απόλυτο Πύρινο Εφιάλτη

Η ειρωνεία των κλιματικών αντιθέσεων εκείνης της χρονιάς ήταν συγκλονιστική. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 1987, η Ελλάδα βίωνε έναν από τους πιο σκληρούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών. Η Αθήνα είχε καλυφθεί από 15 εκατοστά χιονιού, με τον υδράργυρο να πέφτει στους -4°C στη Νέα Φιλαδέλφεια και στους -7°C στο Τατόι, ενώ στα Τρίκαλα είχε αγγίξει το αδιανόητο -18°C. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι το καλοκαίρι που θα ακολουθούσε θα έφερνε μια κόλαση φωτιάς.

Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια έκαναν την εμφάνισή τους στις 18 και 19 Ιουλίου, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 38-39°C. Στις 20 Ιουλίου η θερμοκρασία έσπασε το φράγμα των 40°C, σηματοδοτώντας την έναρξη του απόλυτου εφιάλτη. Για τις επόμενες οκτώ συνεχόμενες ημέρες, οι μέγιστες τιμές παρέμεναν σταθερά πάνω από την κόκκινη γραμμή, αγγίζοντας σε πολλές περιοχές τους 44-45°C, όπως στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το πιο τρομακτικό στοιχείο, ωστόσο, δεν ήταν οι μεσημεριανές θερμοκρασίες, αλλά οι νύχτες. Ο υδράργυρος αρνιόταν πεισματικά να πέσει κάτω από τους 30°C, με τη μέση ελάχιστη τιμή να αγγίζει τους 31°C. Με την υγρασία στο 60% και απόλυτη άπνοια, η ατμόσφαιρα παρέμενε αποπνικτική και ο ανθρώπινος οργανισμός αδυνατούσε να ανακάμψει ακόμη και στο σκοτάδι.

Μια Απροετοίμαστη Χώρα σε Κατάσταση Σοκ

Η Ελλάδα του 1987 δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Τα κλιματιστικά ήταν ένα σπάνιο είδος πολυτελείας, προσιτό μόνο σε ελάχιστες εύπορες οικογένειες, ενώ οι περισσότεροι πολίτες δεν διέθεταν ούτε απλούς ανεμιστήρες. Η έννοια των κλιματιζόμενων δημοτικών αιθουσών ήταν εντελώς ανύπαρκτη.

Τα τσιμεντένια διαμερίσματα των πόλεων εγκλώβισαν τη θερμότητα, μετατρέποντας τα σπίτια σε παγίδες θανάτου για τους ηλικιωμένους. Πολλοί εξ αυτών έφυγαν από τη ζωή μόνοι και αβοήθητοι. Ακόμη και τα νοσοκομεία, χωρίς συστήματα ψύξης, μετατράπηκαν σε θαλάμους δοκιμασίας για όσους μεταφέρονταν με συμπτώματα θερμοπληξίας.

Συγκλονιστική εικόνα της εποχής αποτελούσαν οι έκτακτες ανακοινώσεις στα κρατικά δελτία ειδήσεων. Οι αρχές καλούσαν ονομαστικά πολίτες που έκαναν διακοπές να επικοινωνήσουν επειγόντως με την αστυνομία για σοβαρή οικογενειακή υπόθεση, ένας κωδικός που σχεδόν πάντα σήμαινε την απώλεια κάποιου ηλικιωμένου συγγενή που είχε μείνει πίσω στην πόλη.

Το Απόλυτο Χάος: Νεκροθάλαμοι στα Όρια και Βαγόνια-Ψυγεία

Μέχρι τις 25 Ιουλίου, η χώρα είχε παραλύσει και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο αριθμός των νεκρών αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο, ξεπερνώντας γρήγορα τους 300. Τα ασθενοφόρα σχημάτιζαν ατελείωτες ουρές έξω από τα νοσοκομεία, ενώ οι νεκροθάλαμοι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων γέμισαν ασφυκτικά σε ελάχιστο χρόνο.

Όταν εξαντλήθηκε η χωρητικότητα και των στρατιωτικών νεκροτομείων, οι αρχές οδηγήθηκαν σε μια σοκαριστική απόφαση, επιστρατεύοντας τα βαγόνια-ψυγεία του ΟΣΕ για την προσωρινή φύλαξη των σορών. Παράλληλα, τα νεκροταφεία αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στον πρωτόγνωρο όγκο εργασίας, αφήνοντας εκατοντάδες ανθρώπους άταφους για ημέρες.

Την ίδια ώρα, οι βασικές υποδομές κατέρρεαν. Το ηλεκτρικό δίκτυο λύγιζε από την υπερφόρτωση, ενώ οι ράγες του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου διαστάλθηκαν από τη ζέστη, διακόπτοντας τα δρομολόγια στο τμήμα Ομόνοια – Πειραιάς. Οι δρόμοι ερήμωσαν εντελώς και οι μόνοι που κυκλοφορούσαν ήταν όσοι αναζητούσαν απεγνωσμένα λίγη δροσιά στα σιντριβάνια και τα δημόσια πάρκα.

Η Κληρονομιά μιας Εθνικής Τραγωδίας

Τα δραματικά πρωτοσέλιδα του Τύπου, με τίτλους όπως «Καμίνι η Ελλάδα» και «Θερίζει ο καύσωνας», αποτύπωναν μέρα με τη μέρα το μέγεθος της καταστροφής. Μέσα σε λίγες ημέρες, η Αττική έχασε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο αμέσως προηγούμενος φονικός καύσωνας του 1958 είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 600 ανθρώπους, κυρίως στην επαρχία.

Ο Ιούλιος του 1987 δεν ήταν απλώς ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, αλλά μια εθνική κρίση που αποκάλυψε την ευάλωτη φύση των υποδομών και της κρατικής μηχανής. Άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία και το κράτος αντιμετωπίζουν έκτοτε τις καλοκαιρινές απειλές, αποτελώντας μια διαρκή, ζοφερή υπενθύμιση ότι ο πιο αθόρυβος κλιματικός κίνδυνος μπορεί να αποβεί και ο πιο ολέθριος.

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