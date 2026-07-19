Θεσσαλονίκη: Νεκρό άτομο μέσα σε καμμένο αυτοκίνητο σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού

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Ένα άτομο, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε νεκρό κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε αυτοκίνητο, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο, στη θέση Μαυραχώματα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:00 και κινητοποίησε άμεσα τις επίγειες δυνάμεις. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά στο αυτοκίνητο, επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε εκτός αυτοκινήτου το άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, το οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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