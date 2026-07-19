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19.07.2026 18:36

Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί – Ξέσπασε κοντά σε κατοικίες, μήνυμα από το 112 (Video)

19.07.2026 18:36
pyrkagia koropi

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Η φωτιά χάρη στη γρήγορη επέμβασης της πυροσβεστικής, τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα.

Η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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