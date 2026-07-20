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20.07.2026 09:03

ΣΚΑΪ: Άκης πάει… Άκης έρχεται – Το 2026/2027 θα έχει… masterchef

20.07.2026 09:03
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Είναι γνωστό πως όταν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές και συμβατικές υποχρεώσεις του στον ΣΚΑΪ, δηλαδή σε καμιά δεκααριά ημέρες από σήμερα, ο Άκης Παυλόπουλος θα πιάσει την Κηφισίας με προορισμό τον ΑΝΤ1 για την πρωινή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» από τη νέα σεζόν.

Όμως ο ΣΚΑΪ και του «χρόνου» θα έχει Άκη στο πρόγραμμα του, όπως ακούγεται εντόνως από την τηλεοπτική πιάτσα τελευταίως.

Ο πολυμεσικό όμιλος – ιδίως ο τηλεοπτικός σταθμός – είναι, λέει, σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Άκη Πετρετζίκη.

Ο τηλεοπτικός μάγειρας με τις κατά τεκμήριο επιτυχημένες εκπομπές, ο οποίος με τον επεξηγηματικό τρόπο παρουσίασης του κάνει τα δύσκολα φαγητά να είναι απλή υπόθεση, από την άνοιξη φέρεται να είχε μπει σε διαδικασία κινητικότητας. Αιτία, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Alpha, ο περιορισμός των προτάσεων του από δύο σε μια τη νέα τηλεοπτική περίοδο. Η εκπομπή πλατώ «Kitchen lab», υποστηρίζεται πως ήταν με ερωτηματικό στα σχέδια του σταθμού.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στον στενό πυρήνα συνεργατών του να ετοιμάζονται για τηλεοπτική μετακόμιση, συντόμως.

Γίνεται λόγος για «κλειδωμένη υπόθεση» μεταξύ ΣΚΑΪΠετρετζίκη, με συμφωνία κυρίων, το πιθανότερο με τις δύο γνωστές εκπομπές του, «Kitchen lab» και «Akis Food Tour». Μένει να φάνει.

Η ταξιδιωτική εκπομπή μαγειρικής που αναδεικνύει την τοπική κουζίνα προσέλκυσε το 2024 την προσοχή του Netflix που ανέβασε επεισόδια της, ωστόσο η πλατφόρμα ενημερώνει πως «αυτός ο τίτλος δεν είναι διαθέσιμος για προβολή τώρα στη χώρα σας», δηλαδή  στην Ελλάδα.

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