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14.07.2026 14:58

Netflix: Κάνει τη θρυλική «Monopoly» τηλεπαιχνίδι με σειρά διαγωνισμών

14.07.2026 14:58
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Το κλασικό επιτραπέζιο παιχνίδι «Monopoly» παίρνει την άγουσα για την τηλεόραση- την οπτικοποίηση του εν πάση περιπτώσει- καθώς οι ιθύνοντες του Netflix είχαν την φαεινή ιδέα να δημιουργήσουν σειρά διαγωνισμών οι οποίοι θα πραγματοποιούνται σε δημόσιους- ανοιχτούς χώρους.  

Η εκπομπή θα διεξάγεται σε μια μεγεθυμένη έκδοση του ταμπλό του παιχνιδιού και θα περιλαμβάνει 12 παίκτες που θα ανταγωνίζονται για ένα έπαθλο δύο εκατομμυρίων δολαρίων. Η Studio Lambert («The Traitors», «Squid Game: The Challenge») αναλαμβάνει την παραγωγή της σειράς σε συνεργασία με την Hasbro Entertainment.

Το σχέδιο είναι, σύμφωνα με την περιγραφή του Netflix για το νέο εγχείρημα του,  να γίνει πλήρης αναπαράστηση της… χαρακτηριστικής τετράγωνης  πλατεία της «Monopoly» σε ρεαλιστικές διαστάσεις με 12 παίκτες να διαγωνίζονται σε ισότιμη βάση. Όμως, η ισότητα δεν θα διαρκέσει για πολύ. Για να επιβιώσουν, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα πάντα ή να τα χάσουν όλα. Κάθε διαπραγμάτευση, κάθε απόφαση και κάθε ζαριά μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της οικοδόμησης μιας αυτοκρατορίας και της άμεσης μετάβασης στη φυλακή. Ένας-ένας, οι παίκτες που χρεοκοπούν αποκλείονται — μέχρι να μείνει ένας μόνο νικητής για να τα πάρει όλα».

Η ιντερνετική συνδρομητική πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου διαρκούς ροής  έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για οντισιόν αναζητώντας υποψήφιους παίκτες. Το Netflix προγραμματίζει την πρεμιέρα το φθινόπωρο  του 2027.

Το επιτραπέζιο παιχνίδι υπάρχει περισσότερα από 90 χρόνια (εμπνεύστηκε από παιχνίδια που χρονολογούνται στις αρχές του 20ού αιώνα) και παραμένει δημοφιλές. Το «Monopoly Go!», μια έκδοση του παιχνιδιού για κινητά τηλέφωνα, έχει δεκάδες εκατομμύρια λήψεις από την κυκλοφορία του το 2023.

Το επιτραπέζιο παιχνίδι αποτέλεσε επίσης βάση για δύο τηλεπαιχνίδια σχετικά βραχύβια, το 1990 από το ABC και το 2015 (Monopoly Millionaires’ Club ) σε δίκτυο καναλιών.

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