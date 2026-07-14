Φίλος ο Τσίπρας, φίλτατος ο… μισθός – Ο Παναγιωτόπουλος και η φανερή γοητεία του χρήματος

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Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν, είναι κατανοητό. Θέλουν να πάνε στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα, επίσης κατανοητό. Ως εδώ λοιπόν όλα είναι σαφή, είτε συμφωνεί κανείς, είτε διαφωνεί. Μιλάμε βέβαια για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στα δύο μοιρασμένοι.

Έλα όμως που ο Τσίπρας είπε ότι όποιος βουλευτής θέλει να πάει στην ΕΛΑΣ πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές – όπως έκανε και ο ίδιος άλλωστε.

Και εδώ είναι που αρχίζουν τα δύσκολα. Πώς αφήνεις μία βουλευτική έδρα και καμιά πενηντάρα χιλιάδες, εάν οι εκλογές γίνουν πέρα την άνοιξη;

Διότι, εντάξει, ο Τσίπρας λέει να παραιτηθούν αλλά θα τους πάρει όλους; Και θα τους βάλει όλους υποψήφιους βουλευτές και μάλιστα εκεί που οι ίδιοι θέλουν (και είναι ήδη βουλευτές) ή θα τους ανακατέψει;

Γι’ αυτό και οι… πονηρήδηδες βρήκαν τη λύση: Φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι και από βουλευτές. Ανεξαρτητοποιούνται. Έτσι λοιπόν, εισπράττουν κανονικά την βουλευτική αποζημίωση και ελπίζουν ότι τελικά ο Τσίπρας θα πέσει στην ανάγκη τους και θα του πάει στα ψηφοδέλτια.

Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος της Αχαΐας. Που πιστεύει ότι ο Τσίπρας θα αναγκαστεί να τον πάρει έτσι κι αλλιώς στο τέλος, διότι δεν έχει αρκετά στελέχη στο νομό. Και με αυτό τον τρόπο θα είναι τελικά υποψήφιος βουλευτής της ΕΛΑΣ και θα έχει παντελoνιάσει και τους μισθούς…

Άραγε τι λέει ο πρόεδρος Αλέξης επ’ αυτού;

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