ΣΥΡΙΖΑ: Προς την ερχόμενη εβδομάδα η ανάδειξη προέδρου – Αύριο η Κ.Ο. για εκλογή Γραμματέα και επαναφορά Πολάκη 

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Αύριο το μεσημέρι στη 1 συγκαλείται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, από τον προεδρεύοντα του οργάνου Θεόφιλο Ξανθόπουλο, προκειμένου να εκλεγεί ο νέος Γραμματέας – οι πληροφορίες επιμένουν ότι θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος ορκίστηκε μόλις χθες.

Ο Γραμματέας, θα είναι αυτός που θα στείλει στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα είναι επίσης αυτός που θα ορίσει πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση για να γίνει η εκλογή προέδρου της Κ.Ο. Κοινώς πρόκειται για δύο χωριστές συνεδριάσεις και διαδικασίες.

Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα γίνει άμεσα και η εκλογή προέδρου.

Στην Κουμουνδούρου σήμερα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση μήπως η εκλογή προέδρου μετατεθεί κατά μερικές μέρες και πάει την άλλη εβδομάδα, μετά την Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει μάλλον το Σάββατο (ή την Κυριακή, δεν έχει οριστικοποιηθεί).

Κι αυτό, ώστε να σταθεροποιηθεί κάπως η εικόνα της Κ.Ο. μετά τις όποιες παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις και τις πιθανές αντικαταστάσεις παραιτηθέντων βουλευτών από τους επιλαχόντες. Ακούγεται μάλιστα, ότι μπορεί να επιστρέψουν κι ένας δυο βουλευτές, από εκείνους που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, για παράδειγμα πληροφορίες και φήμες μιλούν για επιστροφή του Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει και η επιδίωξη να δοθεί χρόνος για περισσότερες ζυμώσεις μεταξύ των βουλευτών σε σχέση με τους υποψήφιους αντιπάλους τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει ένα είδος καμπάνιας υποστηρίζοντας ότι εκείνος μπορεί να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές ποσοστό στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλώς είσοδο στη Βουλή, ενώ η Ρένα δούρου δεν μπορεί.

Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να έχει καταλήξει εντός του επόμενου 24ωρου, ώστε να μπορέσει η αυριανή συνεδρίαση να καθορίσει το επόμενο βήμα.

Αυτή τη στιγμή είναι 8 βουλευτές που αναμένεται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, μεταξύ αυτών και οι δύο υποψήφιοι: Έλενα Ακρίτα, Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Χρήστος Γιαννούλης, Γιώργος Παπαηλιού, Γιάννης Αμανατίδης, και ο υπό επιστροφή Παύλος Πολάκης.

Από άλλες πλευρές πάντως, θεωρείται ότι η εκλογή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό για να κλείσει η εκκρεμότητα και να μπορέσει η κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίσει τη δουλειά της.

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