Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες – Έξι αγνοούμενοι

Takeaways by to pontiki AI Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία υπό ανακαίνιση στις Βρυξέλλες.

Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα, παγιδεύοντας αρκετούς εργαζόμενους που βρίσκονταν στο κτίριο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη θυμάτων εντός του ασανσέρ, ενώ παράλληλα έξι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, τόνισαν οι τοπικές αρχές.

Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.

🚨 DEADLY BRUSSELS FIRE: Multiple people are reported dead and six others remain missing after a major fire broke out at the OXY building in Brussels, Belgium.



Emergency crews continue search and rescue operations, with reports indicating that some victims were found inside an… pic.twitter.com/uIOXDumMH5 — Rosa News Official (@Mirha1206) July 14, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν αυτούς τους εργαζομένους μέχρι το μεσημέρι, αλλά είδαν πτώματα μέσα στον θάλαμο του ανελκυστήρα, δήλωσε ο επιθεωρητής εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπεϊμπράκ, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης. «Βρήκαμε πτώματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσα… σίγουρα δύο, ίσως τρία», είπε.

Παράλληλα τόνισε ότι αγνοούνται έξι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο το πρωί. Τα πτώματα που βρέθηκαν, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενδέχεται να είναι αυτά ορισμένων από τους αγνοούμενους εργαζόμενους.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί για πυρκαγιά που ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, γνωστού στις Βρυξέλλες ως Πύργος Οξί, στο κέντρο της πόλης. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η φωτιά σβήστηκε νωρίς το μεσημέρι, αλλά κλήθηκαν υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για να βοηθήσουν στη διάσωση των παγιδευμένων εργαζομένων.

«Δεν είναι ακόμη προσβάσιμοι όλοι οι όροφοι», τόνισε στο AFP ένας εκπρόσωπος του δημάρχου, ο Φιλίπ Κλοζέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Μπερνάρ Κουιντίν δήλωσε «σοκαρισμένος» από την τραγωδία. «Οι σκέψεις είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας και σε όλες τις υπηρεσίες που παραμένουν κινητοποιημένες», έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει ξεκινήσει έρευνα από την Επιθεώρηση Εργασίας, το τμήμα της εισαγγελίας που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία και τα κοινωνικά δικαιώματα.

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ July 14, 2026

Οι εργαζόμενοι από το εργοτάξιο του OXY, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Βρυξελλών, Βάλτερ Ντεριέου.

«Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται εκεί από τον Ερυθρό Σταυρό. Εκτός από το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, έχει επίσης τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο ιατρικής αντίδρασης και ένα σχέδιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης», πρόσθεσε ο Ντεριέου.

Το κτίριο OXY στεγάζει διαμερίσματα, εστιατόρια και ένα μπαρ στον τελευταίο όροφο.

Διαβάστε επίσης:

FT: Το Ιράν χάκαρε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στη Μέση Ανατολή για να εντοπίζει προσωπικό των ΗΠΑ

Ημέρα της Βαστίλης: Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από τη Γαλλία και τον Μακρόν (Photos/Videos)

Φρίκη στο Βερολίνο: 68χρονος κατηγορείται για τουλάχιστον 22 βιασμούς – Νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τα θύματα