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14.07.2026 17:14

Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες – Έξι αγνοούμενοι

14.07.2026 17:14
OXY building in Brussels
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  • Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία υπό ανακαίνιση στις Βρυξέλλες.
  • Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα, παγιδεύοντας αρκετούς εργαζόμενους που βρίσκονταν στο κτίριο.
  • Οι αρχές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη θυμάτων εντός του ασανσέρ, ενώ παράλληλα έξι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, τόνισαν οι τοπικές αρχές.

Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν αυτούς τους εργαζομένους μέχρι το μεσημέρι, αλλά είδαν πτώματα μέσα στον θάλαμο του ανελκυστήρα, δήλωσε ο επιθεωρητής εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπεϊμπράκ, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης. «Βρήκαμε πτώματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσα… σίγουρα δύο, ίσως τρία», είπε.

Παράλληλα τόνισε ότι αγνοούνται έξι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο το πρωί. Τα πτώματα που βρέθηκαν, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενδέχεται να είναι αυτά ορισμένων από τους αγνοούμενους εργαζόμενους.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί για πυρκαγιά που ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, γνωστού στις Βρυξέλλες ως Πύργος Οξί, στο κέντρο της πόλης. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η φωτιά σβήστηκε νωρίς το μεσημέρι, αλλά κλήθηκαν υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για να βοηθήσουν στη διάσωση των παγιδευμένων εργαζομένων.

«Δεν είναι ακόμη προσβάσιμοι όλοι οι όροφοι», τόνισε στο AFP ένας εκπρόσωπος του δημάρχου, ο Φιλίπ Κλοζέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Μπερνάρ Κουιντίν δήλωσε «σοκαρισμένος» από την τραγωδία. «Οι σκέψεις είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας και σε όλες τις υπηρεσίες που παραμένουν κινητοποιημένες», έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει ξεκινήσει έρευνα από την Επιθεώρηση Εργασίας, το τμήμα της εισαγγελίας που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Οι εργαζόμενοι από το εργοτάξιο του OXY, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Βρυξελλών, Βάλτερ Ντεριέου.

«Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται εκεί από τον Ερυθρό Σταυρό. Εκτός από το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, έχει επίσης τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο ιατρικής αντίδρασης και ένα σχέδιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης», πρόσθεσε ο Ντεριέου.

Το κτίριο OXY στεγάζει διαμερίσματα, εστιατόρια και ένα μπαρ στον τελευταίο όροφο.

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