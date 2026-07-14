Ισπανικό δικαστήριο καταδικάζει τον αδελφό του Σάντσεθ – Κλιμακώνεται η σύγκρουση του πρωθυπουργού με τη δικαστική εξουσία

Takeaways by to pontiki AI Ισπανικό δικαστήριο επέβαλε ποινή εννέα ετών απαγόρευσης κατοχής δημόσιου αξιώματος στον αδελφό του πρωθυπουργού, κρίνοντάς τον ένοχο για διοικητική παράβαση σχετικά με τον διορισμό του σε θέση μουσικού συντονιστή.

Οι δικαστές χαρακτήρισαν τη διαδικασία πρόσληψης ανήθικη πρακτική, βασίζοντας την απόφασή τους σε έμμεσες αποδείξεις παρά την αντίθετη εισήγηση της Εισαγγελίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από μήνυση ακροδεξιάς οργάνωσης που ισχυρίστηκε ότι ο δημόσιος διαγωνισμός του 2017 είχε νοθευτεί υπέρ του κατηγορουμένου.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός κατήγγειλαν τη δικαστική απόφαση ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής στοχοποίησης και παρενόχλησης της οικογένειάς τους από συντηρητικούς κύκλους.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος για εννέα χρόνια επιβλήθηκε την Τρίτη από δικαστήριο της Ισπανίας στον αδελφό του πρωθυπουργού της χώρας, αφού κρίθηκε ένοχος για διοικητική παράβαση που σχετίζεται με την πρόσληψή του από ένα συμβούλιο με επικεφαλής τους σοσιαλιστές στη νοτιοδυτική περιοχή της Εξτρεμαδούρα πριν από εννέα χρόνια.

«Το γενικό συμφέρον, και όχι το ιδιαίτερο συμφέρον των μελλοντικών δικαιούχων θέσεων εργασίας στο δημόσιο, θα πρέπει να διέπει τη δημιουργία τους», αναφέρουν στην απόφασή τους οι δικαστές που επιβλέπουν τη δίκη στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Μπανταχόθ, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανήθικη πρακτική».

Η απόφαση του δικαστηρίου σηματοδοτεί ένα νέο χαμηλό στην αμφιλεγόμενη σχέση του πρωθυπουργού με τη δικαστική εξουσία της χώρας. Ο Σάντσεθ ισχυρίζεται εδώ και χρόνια ότι αυτός και η οικογένειά του είναι θύματα αμφισβητήσιμων νομικών διαδικασιών που στοχεύουν στην παρενόχληση και δυσφήμιση πολιτικών αντιπάλων και κατηγορεί τους συντηρητικούς δικαστές ότι «αναμιγνύονται στην πολιτική [και] προκαλούν τεράστια ζημιά στο δικαστικό σύστημα».

Οι κατηγορίες προέρχονται από τον διορισμό του Ντέιβιντ Σάντσεθ το 2017 ως συντονιστή των μουσικών ωδείων στο Μπανταχόθ της Εξτρεμαδούρα.

🔴 Así destapó El Debate el caso de David Sánchez: de una investigación periodística al banquillo procesado por corrupción



El caso se judicializó a partir de varios reportajes de investigación de El Debate 📰



La investigación al hermano del jefe del Ejecutivo comenzó en este… pic.twitter.com/e8p0uptnd5 — El Debate (@eldebate_com) July 14, 2026

Το 2024, οι Manos Limpias — μια ομάδα με διασυνδέσεις με την ακροδεξιά, την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας κατηγορεί ότι υπέβαλε αβάσιμες αγωγές για να υπονομεύσει την κυβέρνηση — υπέβαλε μήνυση ισχυριζόμενη ότι η θέση είχε δημιουργηθεί για τον μικρότερο αδελφό του πρωθυπουργού και ότι δημόσιοι υπάλληλοι συνωμότησαν για να νοθεύσουν τον δημόσιο διαγωνισμό υπέρ του.

Ο Σάντσεθ αρνήθηκε επανειλημμένα τις κατηγορίες και καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, ενώ η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι ήταν αδύνατο να ισχυριστεί κανείς ότι η θέση είχε απονεμηθεί σε ένδειξη ευνοιοκρατίας, επειδή είχε απονεμηθεί χρόνια πριν ο μεγαλύτερος αδελφός του γίνει πρωθυπουργός και σε μια στιγμή που ήταν απομονωμένος και ανίσχυρος.

Η διαδικασία εκτυλίχθηκε σε μια εποχή που ο Σάντσεθ είχε εκδιωχθεί από τη θέση του γενικού γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας και θεωρούνταν πολιτικά νεκρός. Και ο άνδρας που φέρεται να διέταξε τη νοθεία του διαγωνισμού απέδειξε ότι είχε κακή σχέση με τον Πέδρο Σάντσεθ και είχε υποστηρίξει δημόσια τον αντίπαλό του για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας ακόμη πιο απίθανο να ευνοήσει τον αδελφό του.

Παρόλο που η Εισαγγελία της Ισπανίας ζήτησε την απόσυρση των κατηγοριών, το επαρχιακό δικαστήριο έφερε την υπόθεση σε δίκη. Στην ετυμηγορία του, την οποία οι δικαστές αναγνώρισαν ως βασισμένη αποκλειστικά σε «έμμεσες αποδείξεις», ο αδελφός του πρωθυπουργού κρίθηκε ένοχος για διοικητική παράβαση καθήκοντος και του απαγορεύτηκε να κατέχει δημόσιο αξίωμα για εννέα χρόνια.

Ο Υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι η καταδίκη επινοήθηκε από εκείνους των οποίων «μοναδικός σκοπός είναι να ρίξουν μια κυβέρνηση την οποία δεν μπόρεσαν να νικήσουν στις εκλογές» και είπε ότι αυτή η περίοδος στην ισπανική πολιτική θα μείνει στην ιστορία ως μια περίοδος κατά την οποία «οι ραφές των πιο ουσιαστικών θεσμών μας έφτασαν στα όριά τους».

Ενώ επέμενε ότι η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με την απόφαση, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος χαρακτήρισε τη νομική διαδικασία ως «κυνήγι μαγισσών» και είπε ότι η καταδίκη «επιβεβαιώνει τον θρίαμβο της στρατηγικής της ακροδεξιάς».

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει παραδεχτεί δημόσια ότι η νομική πίεση στην οικογένειά του τον έχει εξαντλήσει και σκέφτηκε για λίγο να παραιτηθεί το 2024, αφότου η σύζυγός του, Μπεγκόνα Γκόμεζ, κατονομάστηκε σε ξεχωριστή ποινική μήνυση που υπέβαλε η ακροδεξιά ομάδα Manos Limpias. Είναι καθ’ οδόν για να δικαστεί για κατηγορίες διαφθοράς και αθέμιτης άσκησης επιρροής.

Διαβάστε επίσης:

Ο πληθυσμός της Ευρώπης θα αυξηθεί έως το 2029 πριν αρχίσει να μειώνεται – Οι προκλήσεις του δημογραφικού

Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου από την Τουρκία για τον στολίσκο της Γάζας

Πώς το Ιράν παίζει με τους κανόνες του Τραμπ και τον οδηγεί σε αδιέξοδο