«Δεν νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να χρεώνει τέλη» λέει τώρα ο Τραμπ για το Ορμούζ

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέσυρε την πρόταση για επιβολή τέλους στη χρήση των Στενών του Ορμούζ μετά από δεσμεύσεις διαφόρων χωρών για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη επενδυτική συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την προτιμότερη λύση από την επιβολή τελών.

Αναφορικά με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων, εξηγώντας ότι επιδίωξε να δώσει στη χώρα μια ευκαιρία για επίτευξη συμφωνίας.

Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε πλοία, η αμερικανική κυβέρνηση επανέφερε τις κυρώσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.

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Ο Τραμπ συναντάται με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι, στον Λευκό Οίκο, και οι δύο ηγέτες μιλούν με δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για το γιατί απέσυρε την πρόταση να χρεωθεί τέλος 20% στα φορτία για τη χρήση της πλωτής οδού, ο Τραμπ είπε ότι τον κάλεσαν διαφορετικές χώρες.

«Έτσι, το έθεσα χθες. Το θεώρησα καλό. Με κάλεσαν διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές χώρες, βασιλιάδες και εμίρηδες και όλοι οι άνθρωποι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι αγαπάμε… Και είπαν, θα θέλαμε να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Θα θέλαμε να επενδύσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια».

Τα κράτη του Κόλπου, των οποίων η κύρια πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα για τις ζωτικές ενεργειακές εξαγωγές τους βρίσκεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανησυχούν ιδιαίτερα για τα τέλη.

Πρόσθεσε ότι «δεν νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να μπορεί να χρεώνει τέλος για το Πορθμό».

«Δεν μου αρέσει η έννοια του τέλους, αλλά ταυτόχρονα, δεν είναι δίκαιο να προστατεύουμε αυτό το στενό για ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

«Δεν ήταν ποτέ δίκαιο για μένα να φυλάμε το στενό ενώ ουσιαστικά δεν παίρνουμε τίποτα», είπε, προσθέτοντας ότι τελικά πείστηκε ότι η επενδυτική πρόταση των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ ήταν μια καλύτερη ιδέα. «Αυτό με ικανοποίησε πολύ. Νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα πολύ καλύτερο».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν μετανιώνει που χαλάρωσε προσωρινά τις κυρώσεις κατά του Ιράν πριν η κυβέρνησή του τις επαναφέρει και ξαναρχίσει τη στρατιωτική δράση την περασμένη εβδομάδα.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν είχε μετανιώσει για την άρση του ναυτικού αποκλεισμού ή την χορήγηση απαλλαγών από κυρώσεις δεδομένων των πρόσφατων ενεργειών του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, τους έδωσα μια ευκαιρία».

«Ήθελα να τους δώσω μια ευκαιρία να συνάψουν μια συμφωνία», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

«Και πυροβόλησαν πρώτοι, και ήταν μεγάλο λάθος που πυροβόλησαν πρώτοι επειδή τους έχουμε εξαντλήσει. Είναι πολύ δύσκολοι άνθρωποι», είπε ο Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαλάρωσε προσωρινά τις κυρώσεις για το πετρέλαιο στο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Αλλά μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση ανακάλεσε τις απαλλαγές από κυρώσεις, επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό και εξαπέλυσε νέες στρατιωτικές επιθέσεις.

Αναφερόμενος στο Ιράκ, είπε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν «πολλές συμφωνίες» με τη Βαγδάτη και «θα βγάλουν πολύ πετρέλαιο» από τη χώρα. Η Ουάσιγκτον «θα είναι εκεί» εάν το Ιράκ χρειαστεί προστασία, συνέχισε, προσθέτοντας όμως ότι δεν πιστεύει πως κάτι τέτοιο θα είναι αναγκαίο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε εξάλλου ότι η ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει αύριο Πέμπτη (04.00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας), θα αφορά τις εκλογές.

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