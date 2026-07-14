Χαρδαλιάς: «Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας» – Απολογισμός έργου για τους 30 μήνες στην Περιφέρεια (Live)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τον απολογισμό του έργου και την παρουσίαση του σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα της Αττικής παρουσιάζεται στην εκδήλωση της Περιφέρειας «Νίκος Χαρδαλιάς / Απολογισμός Ευθύνης στους Πολίτες της Αττικής».



Στην εκδήλωση ο Περιφερειάρχης παρουσιάζει το έργο της διοίκησης στους πρώτους 30 μήνες της θητείας της.



Στο πλευρό του, στην κεντρική σκηνή, θα βρίσκονται οι 51 περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξής του, σε μια εικόνα που φιλοδοξεί να αναδείξει τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας και τη συμβολή ολόκληρης της διοικητικής ομάδας στο έργο που υλοποιείται.



Στην εκδήλωση δίνουν το «παρών» ο πρωθυπουργός, οι δήμαρχοι και των 66 Δήμων της Αττικής, υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού και παραγωγικού κόσμου, των επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.



Live η εκδήλωση







Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις της Περιφέρειας Αττικής, η παρουσίαση δεν θα περιοριστεί σε μεμονωμένα έργα, αλλά θα αποτυπώσει το σύνολο του αναπτυξιακού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για 300+1 έργα και 50+1 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,6 δισ. ευρώ, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης, δημοπράτησης ή ωρίμανσης και αφορούν το σύνολο των 66 δήμων της Αττικής.







«Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής»





Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου και της οδικής ασφάλειας, καθώς και σε παρεμβάσεις που αφορούν σχολικές και αθλητικές υποδομές, την κοινωνική πολιτική, την πολιτική προστασία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και έργα υπερτοπικής σημασίας που επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία του Λεκανοπεδίου.



Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναμένεται να αναφερθεί τόσο στα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας έως το 2028, παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα των επόμενων παρεμβάσεων και τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες.



Με την εκδήλωση αυτή, η Περιφέρεια Αττικής επιχειρεί να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο απολογισμό του έργου της, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενημέρωση των πολιτών για την πορεία υλοποίησης των μεγαλύτερων παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική.

Διαβάστε επίσης:

Στη Βόρεια Εύβοια την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Γαβρήλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του»

Ξεκαθαρίζει το τοπίο ο Μαρινάκης για τα περί συνεργασίας με Σαμαρά: «Η θέση αυτή δεν είναι του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης»







