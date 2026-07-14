Στη Βόρεια Εύβοια την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός.
Ειδικότερα:
Στις 9.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
Στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς.
Στις 11.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια.
Στις 13.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.
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