Ανδρουλάκης: «Το ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα»

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Να μην στηρίξουν οι πολίτες όσους τους πρόσδωσαν με τις πολιτικές που εφάρμοσαν ζήτησε από τους πολίτες ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισαγωγική τοποθέτηση του στη συνεδρίαση των Κύκλων Πολιτικής με θέμα την προετοιμασία του του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Εκεί σχεδιάζει να παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. «Για μια Ελλάδα με ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη», όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης

Προσέθεσε πως «η πατρίδα μας πρέπει να πάει μπροστά και να κλείσει ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών, της τοξικότητας, της διχόνοιας, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας».

Σημείωσε παράλληλα πώς η χώρα και ο ελληνικός λαός αξίζουν περισσότερα από το να έχουν οι πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και να πληρώνουν τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά.

Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία πως είχε πολλές και μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, με μεγαλύτερη όλων το Ταμείο Ανάκαμψης. «Παρουσιάσαμε στη Βουλή συγκεκριμένα στοιχεία για τη διαχείριση πόρων που δείχνουν πόσο μεγάλη χαμένη ευκαιρία ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης για τη διαχείριση των υδάτων, την ενέργεια, την ψηφιακή σύγκλιση, τους τομείς της οικονομίας, της υγείας και της παιδείας, όπου θα μπορούσαν να γίνουν πολλά βήματα βελτίωσης ενισχύοντας το κοινωνικό κράτος, αλλά και την οικονομία και την παραγωγή. Γι’ αυτό, λοιπόν, όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες», τόνισε αντιπαραβάλλοντας τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι «θα αγωνιστούμε για την πολιτική αλλαγή, όχι μόνο για την εναλλαγή θέσεων εξουσίας, αλλά για μια πραγματική πολιτική αλλαγή. Με μεταρρυθμίσεις, με πολιτική, ήθος, συνέπεια και ευθύνη».

Κάνοντας έμμεση αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως «δείχνουν την παρακμή του ήθους, την απαξίωση των θεσμών. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τοποθέτηση κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν να κάνουν και με την ίδια τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Καμία πρόταση, κανένα όραμα. Μόνο φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση».

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρουσίασε προτάσεις που ενισχύουν τους θεσμούς, που κάνουν το Σύνταγμα πιο ισχυρό, που βάζουν όρια στην εξουσία. «Γι’ αυτό και την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή, θα φανεί ποιο κόμμα έχει και για αυτό το κορυφαίο ζήτημα ολοκληρωμένο σχέδιο», είπε.

«Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορούν να γίνουν εκλογές. Το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό είναι ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα» τόνισε ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευθούν το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την πορεία προς τις εκλογές και «να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Που έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη τους, που έχουν κριθεί και που έχουν επιφέρει σημαντική ζημιά στη χώρα».

«Εμείς θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς εξαρτήσεις. Χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν χρειαζόμαστε προστάτες. Γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να προστατευθούμε από κάτι. Προστάτες χρειάζονται αυτοί που έχουν ανάγκη από προστασία για τα πλήγματα που έχουν επιφέρει στους θεσμούς, στην οικονομία και εν τέλει στην ίδια την κοινωνία. Γι’ αυτό, λοιπόν, υπάρχει ένας ακόμη μεγαλύτερος λόγος να μας ακούσετε και να μας εμπιστευθείτε. Γιατί αυτά που λέμε, εμείς μπορούμε χωρίς εξαρτήσεις να τα κάνουμε πράξη», κατέληξε.

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