Φάουλ από Τσίπρα: Στέλεχος της ΕΛΑΣ συνέκρινε τους πρόσφυγες με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο  

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Απόλυτο δίκιο έχει ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ο οποίος εντόπισε μία προσβλητική για τον προοδευτικό κόσμο αστοχία της ΕΛΑΣ. Στους 400 του εθνικού συμβουλίου, που συγκρότησε ο Αλέξης Τσίπρας περιλαμβάνεται και ο Λεονταράκης, ο οποίος σε ανάρτησή του είχε φτάσει να συγκρίνει τους κυνηγημένους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη με την απόφαση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κρήτη το 1974.

Το ένα ερώτημα είναι γιατί ο Λεονταράκης προτίμησε το κόμμα Τσίπρα, όταν την ίδια ώρα υπάρχουν παλιά και νέα κόμματα στην ακροδεξιά και την υπερδεξιά, που καλύπτουν καλύτερα τέτοιες απόψεις.

Και το άλλο, το πιο σοβαρό ερώτημα είναι αν στην ΕΛΑΣ ψάχνουν τα στελέχη που βάζουν στο κόμμα ή απλά τα αραδιάζουν με το τσουβάλι κι όποιον πάρει ο (πολιτικός) χάρος. Είπαμε, το να πάει παλιούς υβριστές του ο Τσίπρας είναι και κάπως μία υπέρβαση, ένα δείγμα ανοχής και… στροφής.

Αλλά να παίρνει από τον κουβά της ρατσιστικής ρητορικής, αφορά συνολικά το χώρο που θέλει να εκφράσει.

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