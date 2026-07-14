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14.07.2026 17:14

Πώς η Μέλπω Λεκατσά βρέθηκε σε εκδήλωση του Νίκου Φαραντούρη

14.07.2026 17:14
faradouris-lekatsa

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Αιφνιδιάστηκαν πολλοί από την παρουσία της Μέλπως Λεκατσά σε πολιτική εκδήλωση του Νίκου Φαραντούρη στην Κεφαλονιά για τα κόκκινα δάνεια.

Βλέπετε, ο μεν Φαραντούρης είναι πλέον ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ η Λεκατσά ήταν ως πρόσφατα στο κόμμα Κασσελάκη. Μέχρι τον χαμό με την καθαίρεση Κασσελάκη από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και οι δυο τους στην Κουμουνδούρου.

Η ιστορία με το μπουζουξίδικο δεν τους χώρισε, καθότι ο Φαραντούρης διεκδίκησε μεν την ηγεσία μετά, αλλά δεν χρεώθηκε αντικαταστατικές κινήσεις σε βάρος του Κασσελάκη – κάτι που η Λεκατσά εκτίμησε.

Τώρα, εάν η καλή προσωπική τους σχέση θα οδηγήσει και την Μέλπω – εμβληματική φυσιογνωμία της γενιάς του Πολυτεχνείου – στο ΠΑΣΟΚ είναι μάλλον υπόθεση εργασίας και δίνει τροφή για συζητήσεις. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ ψάχνει για καλές… μεταγραφές.

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