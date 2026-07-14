Υπό έλεγχο η φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 14/7, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Περαίας Θεσσαλονίκης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 18:00, ενώ λίγη ώρα αργότερα οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 με την οδηγία να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχείρησαν συνολικά 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ υδροφόρες του Δήμου Θέρμης διατέθηκαν για την ενίσχυση των προσπαθειών των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Το μήνυμα του 112 εστάλη στις 18:22, προς όσους βρίσκονται στην περιοχή Όσιας Ξένης Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την εξέλιξη του περιστατικού μέσω drone, το οποίο διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα από το σημείο.
Στο σημείο μετέβη και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξετάσει τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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