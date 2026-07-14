Προφυλακίστηκαν οι 2 συλληφθέντες για τη Marfin, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή – «Ναι» στην έκδοσή της στην Ελλάδα λέει η 46χρονη

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Marfin, μετά τις απολογίες τους που έδωσαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια. Οι δύο άντρες που τους αποδίδεται συμμετοχή στην ομάδα που προκάλεσε τον φονικό εμπρησμό τον Μάιο του 2010, αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται.

Οι κατηγορούμενοι,σε βάρος των οποίων η δικαστική λειτουργός εξέδωσε πριν λίγες ημέρες ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν με ισχυρά αστυνομικά μέτρα στα δικαστήρια λίγο πριν τις 11 το πρωί, ώρα που είχε προγραμματιστεί η έναρξη των απολογιών. Οι 42χρονοι αρνούνται τα δεδομένα της δικογραφίας που τους φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τους θανάτους των τριών εργαζομένων της Τράπεζας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση .

Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στην δικαστική λειτουργό, οι 42χρονοι διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας ενώ στην συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου δύο ώρες ο καθένας.

Πρώτος το κατώφλι της 3ης τακτικής ανακρίτριας πέρασε ο 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη την ημέρα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο δεύτερος 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα, παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μιάμιση ώρα.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ισχυρίζονται πως το βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email, καθώς και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν καταλήγουν, όπως λένε, σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες, και τα βίντεο της επίθεσης.

Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα των ερευνών και ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ούτε η προέλευσή της, αλλά ούτε και η αξιοπιστία της.

Οι δικηγόροι τους ήδη από χθες αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI.

Συναινεί η 46χρονη με την έκδοσή της στην Ελλάδα

Εντωμεταξύ, τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα, έδωσε στις βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού.

Η γυναίκα παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρεται να διέμενε για κάποιο διάστημα στην περιοχή του Μπράιτον, ενώ η πιο πρόσφατη δηλωμένη διεύθυνσή της βρίσκεται στο Λονδίνο. Παράλληλα, εργαζόταν – ή εξακολουθεί να εργάζεται – στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας.

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