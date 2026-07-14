search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 19:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 18:48

Προφυλακίστηκαν οι 2 συλληφθέντες για τη Marfin, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή – «Ναι» στην έκδοσή της στην Ελλάδα λέει η 46χρονη

14.07.2026 18:48
marfin_anakritis_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Marfin, μετά τις απολογίες τους που έδωσαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια. Οι δύο άντρες που τους αποδίδεται συμμετοχή στην ομάδα που προκάλεσε τον φονικό εμπρησμό τον Μάιο του 2010, αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται.

Οι κατηγορούμενοι,σε βάρος των οποίων η δικαστική λειτουργός εξέδωσε πριν λίγες ημέρες ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν με ισχυρά αστυνομικά μέτρα στα δικαστήρια λίγο πριν τις 11 το πρωί, ώρα που είχε προγραμματιστεί η έναρξη των απολογιών. Οι 42χρονοι αρνούνται τα δεδομένα της δικογραφίας που τους φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τους θανάτους των τριών εργαζομένων της Τράπεζας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση .

Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στην δικαστική λειτουργό, οι 42χρονοι διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας ενώ στην συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου δύο ώρες ο καθένας.

Πρώτος το κατώφλι της 3ης τακτικής ανακρίτριας πέρασε ο 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη την ημέρα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο δεύτερος 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα, παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μιάμιση ώρα.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, ισχυρίζονται πως το βασικό αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό email, καθώς και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν καταλήγουν, όπως λένε, σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες, και τα βίντεο της επίθεσης.

Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα των ερευνών και ισχυρίζονται πως πρόκειται για μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ούτε η προέλευσή της, αλλά ούτε και η αξιοπιστία της.

Οι δικηγόροι τους ήδη από χθες αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI.

Συναινεί η 46χρονη με την έκδοσή της στην Ελλάδα

Εντωμεταξύ, τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα, έδωσε στις βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού.

Η γυναίκα παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρεται να διέμενε για κάποιο διάστημα στην περιοχή του Μπράιτον, ενώ η πιο πρόσφατη δηλωμένη διεύθυνσή της βρίσκεται στο Λονδίνο. Παράλληλα, εργαζόταν – ή εξακολουθεί να εργάζεται – στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας.

Διαβάστε επίσης:

Νίκη για τον Τζαβέντ Ασλάμ, δεκτή η προσφυγή κατά της ανάκλησης του ασύλου του

Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο

Ε.Σ.Α.μεΑ για δήμαρχο Άργους: Χυδαίο victim blaming η μετακύλιση των ευθυνών από τα όπλα των αστυνομικών στη μητέρα του Θοδωρή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

2026_DS_N°7_ÉLYSÉE_0657
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

DS N°7 ÉLYSÉE: Η υπεροχή της γαλλικής τεχνογνωσίας στην υπηρεσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ασφυξία από μονοξείδιο του άνθρακα εξετάζεται για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στo γκαράζ, ο ρόλος του κλιματιστικού

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νεκρός 74χρονος μετά από πτώση από τη στέγη του σπιτιού του

xardalias 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας» – Απολογισμός έργου για τους 30 μήνες στην Περιφέρεια (Live)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

7030923
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 27χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ - Για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό μιλάει ο ιατροδικαστής

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 19:13
pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

2026_DS_N°7_ÉLYSÉE_0657
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

DS N°7 ÉLYSÉE: Η υπεροχή της γαλλικής τεχνογνωσίας στην υπηρεσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ασφυξία από μονοξείδιο του άνθρακα εξετάζεται για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στo γκαράζ, ο ρόλος του κλιματιστικού

1 / 3