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14.07.2026 16:41

Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο

14.07.2026 16:41
sismanogleio

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι ξεκίνησε τη φωτιά στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο». 

Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρησμό και διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας. Διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η φωτιά ξέσπασε στο «Σισμανόγλειο» (9/7) στις 5.00 το πρωί, καίγοντας ολοσχερώς  το δωμάτιο, στο οποίο νοσηλευόταν ο 74χρονος.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου και 35 ασθενών του 2ου ορόφου του νοσοκομείου.

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