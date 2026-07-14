Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι ξεκίνησε τη φωτιά στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο».
Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρησμό και διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας. Διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
Η φωτιά ξέσπασε στο «Σισμανόγλειο» (9/7) στις 5.00 το πρωί, καίγοντας ολοσχερώς το δωμάτιο, στο οποίο νοσηλευόταν ο 74χρονος.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου και 35 ασθενών του 2ου ορόφου του νοσοκομείου.
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