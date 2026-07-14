Πειραιάς: Ασφυξία από μονοξείδιο του άνθρακα εξετάζεται για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στo γκαράζ, ο ρόλος του κλιματιστικού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής έχει παραγγελθεί προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 24χρονης και του 28χρονου που βρέθηκαν νεκροί σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς το ζευγάρι δεν φέρει εμφανή τραύματα.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ο θάνατος τους προκλήθηκε από τις αναθυμιάσεις, καθώς παρά το γεγονός ότι ο χώρος ήταν μικρός, το αμάξι ήταν σε λειτουργία και το κλιματιστικό δούλευε.

Το κλιματιστικό φαίνεται ότι διοχέτευσε στο εσωτερικό τις αναθυμιάσεις από τον κινητήρα, με συνέπεια οι δύο νέοι να εκτεθούν σε επικίνδυνα επίπεδα του δηλητηριώδους αερίου.

Ο πατέρας του 28χρονου τους εντόπισε στο γκαράζ το πρωί της Τρίτης (14/7). Προσπάθησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αλλά οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχαν καταλήξει.

Διαβάστε επίσης

Προφυλακίστηκαν οι 2 συλληφθέντες για τη Marfin, αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή – Συναινεί η 46χρονη με την έκδοσή της στην Ελλάδα

Marfin: Αμφισβητούν το ανώνυμο ηλεκτρονικό email και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή τους οι δύο συλληφθέντες

Όταν η απαξίωση των εργαζομένων βαφτίζεται πολυτέλεια: Σερβιτόρος βούτηξε στη θάλασσα για να γεμίσει ποτήρια θαμώνων