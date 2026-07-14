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14.07.2026 18:59

Πειραιάς: Ασφυξία από μονοξείδιο του άνθρακα εξετάζεται για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στo γκαράζ, ο ρόλος του κλιματιστικού

14.07.2026 18:59
peiraias

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Διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής έχει παραγγελθεί προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 24χρονης και του 28χρονου που βρέθηκαν νεκροί σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς το ζευγάρι δεν φέρει εμφανή τραύματα. 

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ο θάνατος τους προκλήθηκε από τις αναθυμιάσεις, καθώς παρά το γεγονός ότι ο χώρος ήταν μικρός, το αμάξι ήταν σε λειτουργία και το κλιματιστικό δούλευε.

Το κλιματιστικό φαίνεται ότι διοχέτευσε στο εσωτερικό τις αναθυμιάσεις από τον κινητήρα, με συνέπεια οι δύο νέοι να εκτεθούν σε επικίνδυνα επίπεδα του δηλητηριώδους αερίου.

Ο πατέρας του 28χρονου τους εντόπισε στο γκαράζ το πρωί της Τρίτης (14/7). Προσπάθησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αλλά οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχαν καταλήξει.

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