Ο Αχμαντινετζάντ εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση μετά τις πληροφορίες περί κράτησής του από τους Φρουρούς της Επανάστασης (Video)

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Εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε σήμερα, Τρίτη 14/7, ο πρώην πρόεδρος της χώρας Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, συμμετέχοντας σε τελετή μνήμης στην Τεχεράνη για τον δολοφονηθέντα ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Η εικόνα του μεταδόθηκε από τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης και αναπαράχθηκε από διεθνή δίκτυα, μεταξύ των οποίων η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan και το αντιπολιτευόμενο Iran International.

Η δημόσια εμφάνιση του Αχμαντινετζάντ έρχεται σε μια περίοδο έντονης φημολογίας, καθώς είχαν προηγηθεί αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο πρώην πρόεδρος κρατούνταν από τους Φρουρούς της Επανάστασης, εξαιτίας υποτιθέμενων επαφών του με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Αχμαντινετζάντ είχε πραγματοποιήσει το 2024 συνάντηση με τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, στο πλαίσιο σχεδίου που φέρεται να αφορούσε την ανάδειξή του στην ηγεσία του Ιράν. Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι πράκτορες της Μοσάντ τον είχαν οδηγήσει σε ασφαλή τοποθεσία στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα κατά την οποία ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τον Χαμενεΐ.

Διάψευση από το περιβάλλον του πρώην προέδρου

Στο βίντεο που προβλήθηκε σήμερα από την ιρανική τηλεόραση, ο πρώην πρόεδρος καταγράφεται εμφανώς καταβεβλημένος, ωστόσο χαιρετά σηκώνοντας το χέρι του, χαμογελά και ανταποδίδει με νεύμα σε πρόσωπο που βρίσκεται εκτός πλάνου.

לאחר שנטען כי הוא נמצא במעצר בית בשל קשריו המתפתחים עם המוסד, היום הופיע הנשיא האיראני לשעבר מחמוד אחמדינז'אד באירוע לזכר המנהיג העליון המחוס, עלי ח'מינאי pic.twitter.com/Th7ptpJklz — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 14, 2026

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το γραφείο του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ είχε απορρίψει το δημοσίευμα των New York Times, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές για επαφές με τη Μοσάντ «ισχυρισμούς βγαλμένους από το Χόλιγουντ», οι οποίοι, όπως σημείωσε, «δεν αξίζουν καν διάψευσης».

Παράλληλα, το γραφείο του πρώην προέδρου κατηγόρησε την αμερικανική εφημερίδα ότι παρουσίασε «κατασκευασμένο» υλικό, ενώ αρνήθηκε ότι ο Αχμαντινετζάντ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, υποστηρίζοντας πως συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές του.

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