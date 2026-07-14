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14.07.2026 20:09

Ημέρα της Βαστίλης: Ο Μακρόν ανάρτησε οικογενειακή φωτογραφία με όλους τους ηγέτες που πήγαν στο Παρίσι

14.07.2026 20:09
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Μια οικογενειακή φωτογραφία με όλους τους ηγέτες κρατών που παρευρέθηκαν στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανάρτησε το στιγμιότυπο από την Πλας ντε λα Κονκόρντ, όπου εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, και σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες που συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Στη φωτογραφία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα, καθώς και οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων του «Συνασπισμού των Προθύμων». Ανάμεσά τους ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο ίδιο στιγμιότυπο συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ και ο πρόεδρος της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λιτή λεζάντα «Ενωμένοι», στέλνοντας μήνυμα συνοχής και συνεργασίας μεταξύ των παρευρισκόμενων ηγετών.

Η Μπριζίτ Μακρόν στην υποδοχή των ηγετών


Για την υποδοχή των ηγετών κατά την άφιξή τους στην Place de la Concorde βρέθηκε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Roland Lescure, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Jean Noel Barrot, η υπουργός Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας Catherine Vautrin και η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν.


Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση

Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα λαμβάνουν μέρος στην παρέλαση και όπως τονίζεται από το Ελιζέ: «Ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση».


Η Γαλλία θέλοντας να τιμήσει τα μέλη της συμμαχίας των προθύμων έχει εντάξει στην παρέλαση 500 στρατιωτικούς από τις χώρες αυτές και αφού παρελάσουν θα ακολουθήσει άγημα με 25 Ουκρανούς στρατιωτικούς.

Πρόκειται σύμφωνα με τη Γαλλική προεδρία για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της».

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