Θρίλερ στην Επανομή: Αγνοείται 69χρονος μετά από ανατροπή σκάφους

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Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή Ποταμός Επανομής στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό 69χρονου ημεδαπού που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε.

Η σύζυγός του κατάφερε να διασωθεί, καθώς την περισυνέλεξε ιδιώτης που βρισκόταν κοντά στο σημείο. Για τον εντοπισμό του 69χρονου έχει κινητοποιηθεί ευρεία επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και όχημα του Λιμενικού Σώματος που επιχειρεί από ξηράς.

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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