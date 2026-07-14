Ανεστίδης: Αν ο Σαμαράς ιδρύσει κόμμα θα είμαι υποψήφιος, παραμένουν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί μου 

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Τη στήριξη του στον Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ενώ άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

«Είχα και έχω προτάσεις από όλα τα κόμματα. Είχα ορκιστεί να μην πολιτευτώ γιατί εκπροσωπώ τους αγρότες. Γεννήθηκα στη ΝΔ. Αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι ΝΔ είναι ΠΑΣΟΚ με λίγο ΝΔ. Αναγκάζομαι και θα πολιτευτώ μόνο εάν ο Αντώνης Σαμαράς κατεβάσει ψηφοδέλτιο. Εάν κατεβάσει ψηφοδέλτιο θα τον στηρίξω με χέρια και πόδια», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN.

Γίναμε το κόμμα των μπαχτατσήδων και του κουκουλώματος

«Η ΝΔ πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων. Σήμερα γίναμε κόμμα των μπαχτατσήδων και του κουκουλώματος. Κάποιοι ντρέπονται να πουν ότι ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το συναντώ καθημερινά στην περιοχή μου. Πρέπει να συμμαζέψουν την αλαζονεία», συμπλήρωσε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Δεσμευμένοι οι λογαριασμοί του παρά την αθώωση

Ο Κώστας Ανεστίδης αποκάλυψε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του παραμένουν δεσμευμένοι, παρά την αθώωση του για τα αδικήματα της απάτης και της υποβολής ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων.

«Αθωώθηκα και ζω με δανεικά. Με ταλάνισαν 8 μήνες και περιμένω κι άλλες εκδικήσεις, γιατί είναι και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και δεν ξέρω τι άλλο θα ψάξουν», είπε και εξήγησε ότι οι αρμόδιοι μεταθέτουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον για την αποδέσμευση των λογαριασμών του.

Σημείωσε, ακόμα, ότι διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του Φραπέ, του Χασάπη και της Σεμερτζίδου παραμένουν αδέσμευτοι, παρά τις βαρύτατες κατηγορίες.

«Πρόσφατα καταδικάστηκαν ο Μελάς και η Ρέππα με μάρτυρες κατηγορίας τον Βάρρα και την Τυχεροπούλου. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης, να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή, και αναβαθμίστηκε σε κακούργημα. Θέλω να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό δεν ρωτάει τον κ. Βάρρα τι είπε στο δικαστήριο; Tα γνώριζαν όλα. Για να μην βγαίνει ο Βάρρας να τα πει δημόσια του έχουν βάλει την κουκούλα. Η Τυχεροπούλου παραμένει στα αζήτητα ο Ανεστίδης οι λογαριασμοί του εγκλωβισμένοι», πρόσθεσε.

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