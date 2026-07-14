search
ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 22:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2026 21:31

Ανεστίδης: Αν ο Σαμαράς ιδρύσει κόμμα θα είμαι υποψήφιος, παραμένουν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί μου 

14.07.2026 21:31
anestidis 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη στήριξη του στον Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ενώ άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

«Είχα και έχω προτάσεις από όλα τα κόμματα. Είχα ορκιστεί να μην πολιτευτώ γιατί εκπροσωπώ τους αγρότες. Γεννήθηκα στη ΝΔ. Αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι ΝΔ είναι ΠΑΣΟΚ με λίγο ΝΔ. Αναγκάζομαι και θα πολιτευτώ μόνο εάν ο Αντώνης Σαμαράς κατεβάσει ψηφοδέλτιο. Εάν κατεβάσει ψηφοδέλτιο θα τον στηρίξω με χέρια και πόδια», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN. 

Γίναμε το κόμμα των μπαχτατσήδων και του κουκουλώματος

«Η ΝΔ πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων. Σήμερα γίναμε κόμμα των μπαχτατσήδων και του κουκουλώματος. Κάποιοι ντρέπονται να πουν ότι ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το συναντώ καθημερινά στην περιοχή μου. Πρέπει να συμμαζέψουν την αλαζονεία», συμπλήρωσε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Δεσμευμένοι οι λογαριασμοί του παρά την αθώωση

Ο Κώστας Ανεστίδης αποκάλυψε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του παραμένουν δεσμευμένοι, παρά την αθώωση του για τα αδικήματα της απάτης και της υποβολής ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων.

«Αθωώθηκα και ζω με δανεικά. Με ταλάνισαν 8 μήνες και περιμένω κι άλλες εκδικήσεις, γιατί είναι και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και δεν ξέρω τι άλλο θα ψάξουν», είπε και εξήγησε ότι οι αρμόδιοι μεταθέτουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον για την αποδέσμευση των λογαριασμών του.

Σημείωσε, ακόμα, ότι διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του Φραπέ, του Χασάπη και της Σεμερτζίδου παραμένουν αδέσμευτοι, παρά τις βαρύτατες κατηγορίες.

«Πρόσφατα καταδικάστηκαν ο Μελάς και η Ρέππα με μάρτυρες κατηγορίας τον Βάρρα και την Τυχεροπούλου. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης, να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή, και αναβαθμίστηκε σε κακούργημα. Θέλω να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό δεν ρωτάει τον κ. Βάρρα τι είπε στο δικαστήριο; Tα γνώριζαν όλα. Για να μην βγαίνει ο Βάρρας να τα πει δημόσια του έχουν βάλει την κουκούλα. Η Τυχεροπούλου παραμένει στα αζήτητα ο Ανεστίδης οι λογαριασμοί του εγκλωβισμένοι», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Marfin: Γιατί κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι – «Ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων» 16 χρόνια μετά τη φονική επίθεση, αρνούνται τις κατηγορίες

Ε.Σ.Α.μεΑ για δήμαρχο Άργους: Χυδαίο victim blaming η μετακύλιση των ευθυνών από τα όπλα των αστυνομικών στη μητέρα του Θοδωρή

Όταν η απαξίωση των εργαζομένων βαφτίζεται πολυτέλεια: Σερβιτόρος βούτηξε στη θάλασσα για να γεμίσει ποτήρια θαμώνων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tehran_fires_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα νύχτα έντασης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν – Θα ασκήσουμε την κυριαρχία μας στο Ορμούζ με όποιο κόστος, λέει η Τεχεράνη

world-cup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μουντιάλ ρίχνει αυλαία με all star cast: Σακίρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και Τομ Κρουζ στη σκηνή 

empape-france-spain-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Ισπανία 0-1 – Live η μονομαχία στο Ντάλας για μια θέση στον τελικό

galiki presveia ekdilosi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκδήλωση της γαλλικής πρεσβείας για την Ημέρα της Βαστίλης: «Η ελληνογαλλική σχέση αποτελεί συμμαχία για το μέλλον»

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Επανομή: Αγνοείται 69χρονος μετά από ανατροπή σκάφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι Έλληνες γιατροί φεύγουν από το Αιγαίο ενώ με τα χρήματα των επιδομάτων θα τους έχτιζαν... σπίτια μόνιμης παραμονής

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

7030923
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 27χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ - Για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό μιλάει ο ιατροδικαστής

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 22:35
tehran_fires_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα νύχτα έντασης στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν – Θα ασκήσουμε την κυριαρχία μας στο Ορμούζ με όποιο κόστος, λέει η Τεχεράνη

world-cup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μουντιάλ ρίχνει αυλαία με all star cast: Σακίρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και Τομ Κρουζ στη σκηνή 

empape-france-spain-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γαλλία – Ισπανία 0-1 – Live η μονομαχία στο Ντάλας για μια θέση στον τελικό

1 / 3