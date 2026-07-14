Ε.Σ.Α.μεΑ για δήμαρχο Άργους: Χυδαίο victim blaming η μετακύλιση των ευθυνών από τα όπλα των αστυνομικών στη μητέρα του Θοδωρή

Takeaways by to pontiki AI Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καταδικάζει έντονα τις δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, σχετικά με τη φονική καταδίωξη 20χρονου με αναπηρία από αστυνομικούς.

Ο δήμαρχος υιοθέτησε την υπερασπιστική γραμμή των κατηγορούμενων αστυνομικών και άσκησε κριτική στη μητέρα του θύματος για τη διαχείριση της κατάστασης του παιδιού της.

Η Συνομοσπονδία χαρακτηρίζει τις τοποθετήσεις αυτές ως ρητορική μίσους που παραβιάζει τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Το αναπηρικό κίνημα ζητά από τις δικαστικές αρχές να διερευνήσουν αν οι δηλώσεις εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο και απαιτεί τη θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την αστυνομία.

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Τις δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος υιοθέτησε την υπερασπιστική γραμμή των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του Θοδωρή και επέρριψε ευθύνες στη μητέρα του, καταδικάζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

«Ο τραγικός θάνατος του 20χρονου Θοδωρή από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Η μετέπειτα επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για άτομο με αναπηρία αποτελεί ισχυρό σοκ για το αναπηρικό κίνημα και τις χιλιάδες οικογένειες ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Με δεδομένο ότι η Δικαιοσύνη έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, με μοναδικό ζητούμενο την πλήρη αλήθεια και την απόδοση ευθυνών», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) εκφράζει «τον βαθύτατο αποτροπιασμό και την απόλυτη καταδίκη των δημόσιων δηλώσεων του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, σχετικά με τη φονική καταδίωξη και τον τραγικό χαμό του 20χρονου Θοδωρή, ενός νέου ανθρώπου με αναπηρία».

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία τονίζει ότι οι υπόνοιες ότι ο Θοδωρής δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί μόνος συνιστούν παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. «Η προσπάθεια του δημάρχου να μετακυλήσει την ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών, στην ίδια τη μητέρα του θύματος και στις “ιδιαιτερότητες’ του παιδιού της, αποτελεί μια χυδαία πράξη victim blaming. Η ρητορική του, που διερωτάται “πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους”, δεν προσβάλλει απλώς βάναυσα τη μνήμη ενός νεκρού νέου και το πένθος μιας χαροκαμένης μάνας· επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιο σκοτεινές, ευγονικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις, οι οποίες υπαγορεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ζουν κλειδωμένα και για να μην “ενοχλούν” την κοινωνία. Τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση συνιστά ευθεία και προκλητική παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει με νόμο. Η αναπηρία δεν αποτελεί ιδιώνυμο αδίκημα, ούτε μπορεί να εργαλειοποιείται για να δικαιολογήσει το έλλειμμα εκπαίδευσης και την υπέρμετρη βία των διωκτικών αρχών».

Ζητά ακόμα να διερευνηθεί αν οι δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο. «την Κυβέρνηση, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τα πολιτικά κόμματα να αποδοκιμάσουν άμεσα και έμπρακτα τον κ. Μαλτέζο, προχωρώντας στην αποπομπή του από κάθε συλλογικό και πολιτικό όργανο. Παράλληλα, ζητάμε την παρέμβαση των δικαστικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί εάν οι δηλώσεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου για δημόσια υποκίνηση μίσους και διακρίσεων λόγω αναπηρίας».

Τέλος, απαιτεί τη θεσμοθέτηση σεμιναρίων για να μάθουν οι αστυνομικοί πώς να διαχειρίζονται άτομα με αναπηρίες στο πεδίο. «Διεκδικούμε εδώ και τώρα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη ριζική αναθεώρηση των επιχειρησιακών πρακτικών της ΕΛ.ΑΣ. Απαιτούμε τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικών σεμιναρίων στις Αστυνομικές Ακαδημίες για τη διαχείριση ατόμων με αναπηρία, ώστε οι αστυνομικοί να αναγνωρίζουν τις αντιδράσεις πανικού και να μην απαντούν με φονικά πυρά.Τέλος, απαιτούμε την άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών υποστήριξης των οικογενειών ώστε η ασφάλεια και η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία να αποτελούν ευθύνη ενός οργανωμένου κράτους δικαίου και όχι ένα αβάσταχτο, μοναχικό βάρος στους ώμους των γονέων τους. Το αναπηρικό κίνημα δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στο σκοτάδι και τον φόβο».

Η δήλωση του Γιάννη Μαλτέζου

Ο Γιάννης Μαλτέζος ουσιαστικά υιοθέτησε την υπερασπιστική γραμμή των δύο αστυνομικών. «Η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών μάς γεμίζει προβληματισμό. Η προφυλάκιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι προκαταβολή ποινής ούτε μέσο ικανοποίησης της κοινής γνώμης. Είναι ένα ακραίο περιοριστικό μέτρο που εφαρμόζεται όταν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για δύο οικογενειάρχες, δύο στελέχη με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμία σκιά στο παρελθόν τους. Δεν υπήρχε βέβαια κανένα προηγούμενο με το θύμα, ούτε καμία πρόθεση. Υπήρξε μια στιγμή ακραίας έντασης στο πεδίο. Ηθικά και νομικά, η προφυλάκισή τους μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρυνε στην κρίση των δικαστών. Οι δικαστές, όμως, πρέπει να κρίνουν με το γράμμα του νόμου και όχι υπό το βάρος της τηλεοπτικής δημοσιότητας».

Για το θύμα ανέφερε ότι «ακούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες; Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν; Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία; Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους (μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση τη συμπεριφορά του) τι θα λέγαμε σήμερα;».

« Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, που δοκιμάζονται σκληρά. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι στην πορεία της υπόθεσης θα επικρατήσει η νομική ορθότητα και η ψυχραιμία, μακριά από κραυγές και σκοπιμότητες».

Η δήλωση του Δημήτρη Κάμποσου

Παρομοίως, ο πρώην δήμαρχος Άργους, Δημήτρης Καμπόσος επιτέθηκε σε όσους άσκησαν κριτική στους αστυνομικούς για τη χρήση 21 σφαιρών κατά του 20χρονου, ενώ δεν έχει αποδειχθεί ότι υπήρχε απειλή για τις ζωές τους.

«Όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοφασίστες, οι μπαχαλάκηδες, τα κοπρόσκυλα , οι εμπρηστές, οι δήθεν κουλτουριάρηδες, οι φονιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών, οι νταβατζήδες, βρήκαν ευκαιρία να στραφούν εναντίον της έννομης τάξης και της αστυνομίας, ΠΟΥ ΠΟΤΕ δεν την ήθελαν γιατί τους ενοχλούσε στις παρανομίες τους.

Με αγανάκτηση σας λέω σε όλους εσάς : άντε να χαθείτε ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ , θα λέμε την άποψη μας είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει και ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ !!!! ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (με 25 χρόνια υπηρεσία και πλέον) ΕΚΑΝΑΝ ΑΡΙΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥΣ με κίνδυνο της ζωής τους ! ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΦΥΛΑΚΗ!

Όσο δε για το δήμαρχο Μαλτέζο του δήμου Άργους- Μυκηνών πολύ καλά έκανε και στήριξε στους Αστυνομικούς.! Διαφωνώ όμως για την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε στο θέμα του αυτισμού και εν γένει των ΑΜΕΑ».

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