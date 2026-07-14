Καμπόσος – Μαλτέζος: Ο θάνατος του 20χρονου στο Άργος από αστυνομικά πυρά και η αποτρόπαια διολίσθηση του δημόσιου λόγου στον ρατσισμό 

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Υπάρχουν στιγμές που μια κοινωνία δοκιμάζεται όχι μόνο από ένα τραγικό γεγονός, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να μιλήσουν γι’ αυτό όσοι κατέχουν δημόσιο αξίωμα ή διεκδικούν πολιτική επιρροή.

Ο θάνατος του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού από πυρά αστυνομικών στο Άργος θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για μια καταλυτική συζήτηση γύρω από τα όρια της αστυνομικής βίας, τις ευθύνες της Πολιτείας και την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς προκαταλήψεις.

Αντ’ αυτού, εξελίχθηκε σε πεδίο μιας πρωτοφανούς ρητορικής υπερβολής, όπου η πολιτική αντιπαράθεση έμοιαζε να περιστρέφεται όχι γύρω από τα πραγματικά γεγονότα, αλλά γύρω από το ποιος θα εμφανιστεί πιο αδιάλλακτος απέναντι σε όσους ζητούν απαντήσεις. Με ρατσιστικό και ακραίο λόγο.

Τόσο ο νυν δήμαρχος Άργους Γιάννης Μαλτέζος, όσο και ο προκάτοχός του, Δημήτρης Καμπόσος επιδόθηκαν σε ένα κρεσέντο με ακραίους και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, που διασπείρουν το μίσος.

Στην πρόσφατη ανάρτησή του ο κ. Καμπόσος δεν περιορίστηκε να υπερασπιστεί τους αστυνομικούς. Προχώρησε σε μια γενικευμένη επίθεση εναντίον όσων διαφωνούν, χαρακτηρίζοντάς τους «κομπλεξικούς», «αναρχοφασίστες», «μπαχαλάκηδες», «κοπρόσκυλα», «εμπρηστές», «φονιάδες», «εμπόρους ναρκωτικών», «νταβατζήδες» και τελικά «αποβράσματα», ενώ ταυτόχρονα υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί «έκαναν άριστα τη δουλειά τους» και ότι το κράτος έκανε «τεράστιο λάθος» επειδή προφυλακίστηκαν.

Άραγε εννοεί ότι έκανε λάθος και ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που με δηλώσεις του επέκρινε σφόδρα τη συμπεριφορά των αστυνομικών, που οδήγησε στο θάνατο του 20χρονου; Θεωρεί μήπως… «αναρχοφασίστα» και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη;

Πρόκειται για μια ρητορική που δεν αφήνει χώρο ούτε για ψυχραιμία ούτε για τη στοιχειώδη αναμονή της κρίσης της Δικαιοσύνης. Αντί να αντιμετωπίζεται μια υπόθεση με έναν νεκρό 20χρονο με τη σοβαρότητα που απαιτεί, η τραγωδία μετατρέπεται σε πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης και γενικευμένων ύβρεων. Προφανώς το κάνει για να θωπεύσει τα πιο βάρβαρα ένστικτα της τοπικής κοινωνίας, με την ψήφο της οποίας ήταν επί 12ετία δήμαρχος.

Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Καμπόσος βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων για τον δημόσιο λόγο του. Το 2018, μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε ο τότε δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, από τον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook δημοσιεύθηκε η φράση «Αυτή είναι η μοίρα των προδοτών». Όταν προκλήθηκε σάλος, ο ίδιος απέδωσε την ανάρτηση σε συνεργάτη του, χωρίς να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για όσα είχαν δημοσιευθεί από τον επίσημο λογαριασμό του.

Ακολούθησαν ακόμη βαρύτερες δηλώσεις. Αναφερόμενος στον Γιάννη Μπουτάρη ως «αρεστό των Εβραίων» και σχολιάζοντας με απαξιωτικό τρόπο τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα, προκάλεσε γενικευμένες αντιδράσεις. Οι δηλώσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν δημόσια ως αντισημιτικές από πολιτικούς αντιπάλους, φορείς και μέσα ενημέρωσης, οδηγώντας τελικά τη ΝΔ στη διαγραφή του. Η τότε ανακοίνωση του κόμματος έκανε λόγο για «χυδαίες και απολύτως καταδικαστέες» αναφορές. Η απόφαση εκείνη είχε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Έδειχνε ότι υπήρχαν όρια στον δημόσιο λόγο, ακόμη και όταν αυτός προερχόταν από εκλεγμένο αυτοδιοικητικό της παράταξης.

Η εικόνα αυτή άλλαξε το 2023, όταν ο Δημήτρης Καμπόσος επανεντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Η επιστροφή του έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί μια σαφής δημόσια αποκήρυξη των δηλώσεων που είχαν οδηγήσει στη διαγραφή του. Η επιλογή αυτή δέχθηκε κριτική, καθώς για πολλούς έδωσε την εντύπωση ότι όσα είχαν θεωρηθεί πολιτικά ασυμβίβαστα το 2018 δεν αποτελούσαν πλέον εμπόδιο πέντε χρόνια αργότερα.

Ο νυν δήμαρχος Γιάννης Μαλτέζος τάχθηκε δημόσια υπέρ των αστυνομικών, με δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα επειδή αποδόθηκαν από πολλούς ως έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στην οικογένεια του νεκρού.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του διασώστη και ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου, ο οποίος έγραψε:

«Αν θέλετε να μάθετε ποιοι οπλίζουν τα χέρια των δολοφόνων, δείτε τον δήμαρχο Άργους, Ιωάννη Μαλτέζο να εκφράζει την “απόλυτη και ειλικρινή” στήριξή του στους αστυνομικούς που σκότωσαν τον 20χρονο Θοδωρή Ζαβραδινό.

Η χυδαιότητά του έφτασε στο σημείο να κατηγορεί τη μάνα του νεκρού επειδή, “άφηνε τον γιο της να κυκλοφορεί στους δρόμους”!

Σαν τους βρυκόλακες που όταν πνίγονται προσφυγόπουλα στις θάλασσες μετά από pushback, ουρλιάζουν να συλληφθούν-όχι οι λιμενικοί-αλλά οι γονείς τους που τα έβαλαν στη βάρκα.

Για άλλη μια φορά, δεν φταίνε οι θύτες, αλλά τα θύματα.

Η γυναίκα φταίει που βιάστηκε, ο πρόσφυγας φταίει που βυθίστηκε, ο αυτιστικός ανάπηρος φταίει που οδήγησε.

Με αυτή τη λογική, ας τους μαντρώσουμε όλους σε άσυλα, σπίτια και φυλακές για να είναι χαρούμενοι οι Μαλτέζοι.

Αυτό είναι η “σοβαρή” Χρυσή Αυγή. Δεν φοράει μαύρες μπλούζες, φοράει κοστούμι, μιλάει θεσμικά και ξεπλένει τη βαρβαρότητα μετατρέποντας τα θύματα σε ενόχους.

Κάντε τον διάσημο! Ιωάννης Μαλτέζος

Ούτε σπιθαμή δημόσιου χώρου στους ηθικούς αυτουργούς δολοφονιών».

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