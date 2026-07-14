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14.07.2026 16:56

Νίκη για τον Τζαβέντ Ασλάμ, δεκτή η προσφυγή κατά της ανάκλησης του ασύλου του

14.07.2026 16:56
javed-aslam

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Δεκτή έκανε η Επιτροπή Ασύλου την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ»  κατά της ανάκλησης του ασύλου του.

Η ΚΕΕΡΦΑ χαρακτηρίζει την απόφαση της Επιτροπής Ασύλου ράπισμα στη «ρατσιστική πρωτοβουλία του Πλεύρη και το δώρο του στους φασίστες και την ακροδεξιά για να τους συσπειρώσει στη δεξιά πολυκατοικία που καταρρέει. Είναι μια νίκη του κινήματος αλληλεγγύης που στάθηκε στο πλευρό του Τζαβέντ Ασλάμ, σε ένα από τους βασικούς μάρτυρες στη δίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής, αγωνιστή των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων, φωνή των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος του πνιγμού των 600 προσφύγων της Πύλου».

Χαιρετίζει «τα συνδικάτα, το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, τα δημοκρατικά και αριστερά κόμματα, τους βουλευτές, την Διεθνή Αμνηστία, η οποία πραγματοποίησε διεθνή καμπάνια, τις κινήσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων, τους ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και τους νομικούς, που στάθηκαν στο πλευρό του, όπως ο Βασίλης Παπαδόπουλος».

«Η λυσσαλέα ρατσιστική εκστρατεία μίσους του Θ. Πλεύρη έπεσε στο κενό. Είναι ώρα να βάλουμε τέλος στις ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρνησης που που οδήγησαν στη μαζική δολοφονία των 600 προσφύγων της Πύλου, των δολοφονιών στα Τέμπη, τη Βιολάντα, τον Ασπρόπυργο και τη δολοφονία του Θοδωρή στο Άργος. Είναι ώρα να πάνε στη φυλακή οι δολοφόνοι της Πύλου. Να ανοίξουν τα σύνορα για την προσφυγιά, να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να πάρουν άσυλο και χαρτιά.Χαιρόμαστε και συνεχίζουμε να οργανώνουμε τη δράση μας!», συνεχίζει. 

Τέλος καλεί όποιον το επιθυμεί να δώσει το παρών «στην εκδήλωση του ΣΕΚ , Αντίσταση και Επανάσταση σε ένα κόσμο πολέμων και καταστροφών, την Τετάρτη 15 Ιούλη, στις 8μμ, στην πλατεία Δημαρχείου Αθήνας. Ανάμεσα στους ομιλητές/τριες είναι η Αρίμπα Νουρ, φοιτήτρια Φιλοσοφικής και θα χαιρετήσει ο Τζαβέντ Ασλάμ».

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