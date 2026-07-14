Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κω, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς ανεβαίνει στην κατηγορία 4.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στην Περιφέρεια Κρήτης και σε περιοχές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Παράλληλα:
Στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται και το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.
Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως:
Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.
Οι πολίτες καλούνται επίσης να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος στην ιστοσελίδα του και στους λογαριασμούς του στο Facebook και στο X.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα
Καμπόσος – Μαλτέζος: Ο θάνατος του 20χρονου στο Άργος από αστυνομικά πυρά και η αποτρόπαια διολίσθηση του δημόσιου λόγου στον ρατσισμό
Με λευκά μπαλόνια το τελευταίο αντίο στην 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.