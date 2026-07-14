Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

Takeaways by to pontiki AI Οι αρμόδιες αρχές θέτουν σε αυξημένη ετοιμότητα την Κρήτη, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάλυμνο και την Κω λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύει τις περιπολίες και θέτει το προσωπικό του σε μερική επιφυλακή, εφαρμόζοντας παράλληλα το σχέδιο δράσης για τις δασικές πυρκαγιές.

Οι πολίτες οφείλουν να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν πυρκαγιά, όπως η χρήση μηχανημάτων με σπινθήρες ή το κάψιμο ξερών χόρτων στην ύπαιθρο.

Στις περιοχές υψηλού κινδύνου ισχύει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 199.

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Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κω, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς ανεβαίνει στην κατηγορία 4.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στην Περιφέρεια Κρήτης και σε περιοχές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές με κίνδυνο κατηγορίας 4

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας

Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου και Κω

Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου και Κω Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Αυξημένες περιπολίες και μερική επιφυλακή

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παραμένει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα:

αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης,

ενισχύονται οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις,

το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες τίθεται σε μερική επιφυλακή.

Στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται και το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Η έκκληση της Πυροσβεστικής στους πολίτες

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως:

κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,

χρήση υπαίθριων ψησταριών,

κάπνισμα μελισσών,

ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος στην ιστοσελίδα του και στους λογαριασμούς του στο Facebook και στο X.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

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