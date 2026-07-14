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14.07.2026 17:58

Ο Μαρινάκης απορρίπτει την πρόταση της ΕΠΟ, καταγγέλλει πολιτικές πιέσεις και παρέμβαση Σαββίδη για να εκλεγεί ο Αλαφούζος 

14.07.2026 17:58
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Πολιτικές πιέσεις και παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να εκλεγεί πρόεδρος της Super League ο Γιάννης Αλαφούζος καταγγέλλει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η δεύτερη ψηφοφορία έληξε σήμερα με νέα ισοπαλία μεταξύ του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός ψήφισαν Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Βόλος και Καλαμάτα, ενώ τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ψήφισαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Ηρακλής, Παναιτωλικός και Κηφισιά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης απέρριψε την πρόταση της ΕΠΟ να αναλάβουν εκ περιτροπής την προεδρία και προτείνει να αναλάβει καθήκοντα η σημερινή αντιπρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου.

«Προφανώς δε δέχομαι την στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα από εδώ και εμπρός και για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης τι λαγούς και πετραχήλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο! Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην Προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση την οποία προσπαθήσαμε», συμπλήρωσε. 

«Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για τέσσερα χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η Αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού», καταλήγει.

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