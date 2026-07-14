Χωρίς λευκό καπνό η ψηφοφορία για την προεδρία της Super League: Ισοφάρισαν ξανά Μαρινάκης και Αλαφούζος

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Για δεύτερη φορά ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος ήρθαν ισόπαλοι στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Super League.

Τόσο ο Βαγγέλης Μαρινάκης όσο και ο Γιάννης Αλαφούζος συγκέντρωσαν 7 ψήφους.

Τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός ψήφισαν Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Βόλος και Καλαμάτα, ενώ τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ψήφισαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Ηρακλής, Παναιτωλικός και Κηφισιά.

Ο χρόνος πιέζει καθώς στις 16/7 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για τη νέα σεζόν στη Super League.

Για να δοθεί ένα τέλος στο αδιέξοδο η ΕΠΟ έχει προτείνε Μαρινάκης και Αλαφούζος να αναλάβουν την προεδρία εκ περιτροπής.

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