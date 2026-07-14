Πρέσινγκ από τον ΣΚΑΪ την Δευτέρα (13/7), αλλά πρώτος σε τηλεθέαση ήταν ο Alpha

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Μπροστά, στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών της Δευτέρας, βρέθηκε ο Alpha και με διαφορά ασφαλείας από τον κύριο «αντίπαλο» του το Mega.

Ο ΣΚΑΪ και με την χθεσινή επίδοση του δείχνει να εδραιώνεται τρίτος στις επιλογές των τηλεθεατών ενώ τελευταίως έχουν πυκνώσει οι εμφανίσεις του με μερίδα 10% και άνω. Χθες μάλιστα βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το Mega.

Σημαντικά «κέρδη» εμφάνισε επίσης και το Open το οποίο «άνοιξε» την εβδομάδα με 8,1% και ήταν η τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών.

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