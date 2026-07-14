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14.07.2026 16:20

Στην μητρική του Mega, Alter Ego Media, o Παύλος Τσίμας για ευρεία συνεργασία

14.07.2026 16:20
Pavlos-Tsimas

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Ηχηρή μεταγραφή αποτελεί η προσχώρηση του Παύλου Τσίμα στον πολυμεσικό όμιλο Alter Ego Media, ολοκληρώνοντας ένας κύκλο συνεργασίας με τον όμιλο ΣΚΑΙ που είχε ανοίξει το 2019.

Ο δημοσιογράφος με αρθρογραφία στα ΝΕΑ αποδέχθηκε πρόταση της Alter Ego για να ενταχθεί στο δυναμικό του Mega και στο νέο μιντιακό εγχείρημα του ομίλου, το υπο δημιουργία ειδησεογραφικό- ενημερωτικό ραδιόφωνο που θα εκπέμψει στους 104,6.

Ουσιαστικά πρόκειται για επάνοδο του Τσίμα στο Mega στο οποίο την περίοδο 2004- 2014 παρουσίαζε εκπομπές με θέματα επικαιρότητας και έρευνας ενώ υπήρξε σχολιαστής της ειδησεογραφίας στο κεντρικό δελτίο του σταθμού.

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