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14.07.2026 18:47

Ο Λιούις Χάμιλτον εντυπωσίασε κάνοντας wakeboarding και η Κιμ Καρντάσιαν τον αποθέωσε (Video)

14.07.2026 18:47
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Τις δεξιότητές του στο wakeboarding επέδειξε ο Λιούις Χάμιλτον, πραγματοποιώντας περιστροφή πάνω στη σανίδα μέσα σε λίμνη. Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε ο ίδιος στα social media, με την Κιμ Καρντάσιαν να ακούγεται να τον ζητωκραυγάζει την ώρα που εκτελεί τη φιγούρα.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του μαζί με την οικογένεια της 45χρονης, και αμφότεροι μοιράζονται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την κοινή του απόδραση μέσω Instagram.

Από την πλευρά της, η Κιμ Καρντάσιαν ανάρτησε μια τρυφερή selfie στην οποία ποζάρει μαζί με τον Λιούις Χάμιλτον και την οκτάχρονη κόρη της, Σικάγο. Στη φωτογραφία, ο πιλότος της Formula 1 γέρνει το κεφάλι του πάνω στην τηλεπερσόνα, ενώ οι τρεις τους αγκαλιάζονται.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε «Καλοκαίρια στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους», δημοσιεύοντας σειρά από στιγμιότυπα από τις διακοπές τους.

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