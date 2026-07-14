Adele: Με τον Tom Ford σε πολυτελές γιοτ στη Σαρδηνία (Photos)

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον Τομ Φορντ απολαμβάνει η Αντέλ η οποίοι εθεάθησαν σε πολυτελές γιοτ στη Σαρδηνία.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η βρετανίδα τραγουδίστρια εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό και σορτσάκι, ενώ σε άλλο η ίδια φαίνεται να συνομιλεί με τον Αμερικανό σχεδιαστή μόδας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τραγουδίστρια βρίσκεται σε προετοιμασίες για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Cry to Heaven», την οποία γράφει και σκηνοθετεί ο Τομ Φορντ.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anne Rice, που εκδόθηκε το 1982, και εξελίσσεται στην Ιταλία του 18ου αιώνα

Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν τόσο την εντυπωσιακή της εμφάνιση όσο και το ενδεχόμενο να τη δουν σύντομα να δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην υποκριτική.

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