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14.07.2026 14:19

Κατερίνα Καινούργιου: Πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της – «Το πιο όμορφο της ζωής μου» (Photos)

14.07.2026 14:19
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Το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς περνούν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με τους δυο τους να απολαμβάνουν όμορφες στιγμές στην Πάρο, κρατώντας στην αγκαλιά τους την κόρη τους.

Με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια δηλώνει ευτυχισμένη, ποζάροντας με τη λίγων μηνών Ξένια.

«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου», αναφέρει στη λεζάντα.

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ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 15:41
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