Κατερίνα Καινούργιου: Πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της – «Το πιο όμορφο της ζωής μου» (Photos)

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Το πρώτο τους καλοκαίρι ως γονείς περνούν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, με τους δυο τους να απολαμβάνουν όμορφες στιγμές στην Πάρο, κρατώντας στην αγκαλιά τους την κόρη τους.
Με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια δηλώνει ευτυχισμένη, ποζάροντας με τη λίγων μηνών Ξένια.
«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου», αναφέρει στη λεζάντα.
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