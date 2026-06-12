Κατερίνα Καινούργιου: Με ολόσωμο μαγιό μετά τη γέννηση της κόρης της – «Φίλες μου, η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο»

Τις πρώτες φωτογραφίες της με ολόσωμο μαγιό δημοσίευσε στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου, δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια πόζαρε με ολόσωμα μαγιό στο πλαίσιο φωτογράφισης και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά. Το παθαίνετε όλες μετά την εγκμοσύνη; Δεν μου κάνουν τα ρούχα»», είπε την Τετάρτη η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα».

Όσο για τα κιλά της γκυμοσύνης δήλωσε: «Πήρα 24 κιλά και έχασα τα 15, έχω να χάσω άλλα 9-10 κιλά».

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